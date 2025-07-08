Χατζηδάκης: Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, αποτελεί εργαλείο άσκησης πιο αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής επισημαίνει με ανάρτησή του στο linkedin ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τη δημόσια συζήτηση αυτές τις ημέρες, είναι, όμως, ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθειά μας για ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, μια μεταρρύθμιση που σχεδιάζαμε όσο ήμουν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα είναι μια μεταρρύθμιση με μετρήσιμο αποτέλεσμα: το κράτος θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις πάσης φύσης παροχές που λαμβάνουν οι πολίτες. Θα μπορεί έτσι, μεταξύ άλλων, να εντοπίζει εγκαίρως τους «πονηρούληδες» που λαμβάνουν επιδόματα και παροχές χωρίς να τα δικαιούνται. Παράλληλα, χάρη στην πλήρη εικόνα που θα έχουμε, θα μπορούμε να αναπτύσσουμε πολιτικές που στηρίζουν πιο στοχευμένα εκείνους τους συμπολίτες μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μία «ακτινογραφία» των παροχών, επιδομάτων και ενισχύσεων

Σήμερα η πληροφορία για τα παροχές, επιδόματα και ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες είναι διάσπαρτη σε πολλά και διαφορετικά μητρώα του Δημοσίου, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Στο νέο Μητρώο, θα τηρούνται βασικά στοιχεία των παροχών, σε χρήμα και σε είδος, που καταβάλλονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, όλη η πληροφορία των δεκάδων Μητρώων του Δημοσίου για τις παροχές θα συγκεντρωθεί εκεί. Για πρώτη φορά, το κράτος θα ξέρει άμεσα τι προσφέρει στους πολίτες, ανεξαρτήτως της πηγής της παροχής και με τα κριτήρια που επιθυμεί να κάνει αυτή την επισκόπηση. Παράλληλα, χάρη στην ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση, θα μπορούν να γίνονται ακόμα πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί έλεγχοι και να διαπιστώνονται περιπτώσεις κατάχρησης.

Στοχευμένη κοινωνική πολιτική για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Σήμερα το κράτος δεν έχει άμεση, ανά πάσα στιγμή, εικόνα σε σχέση με τις παροχές που χορηγεί. Ειδικά, για να παράγει πληροφορία σε πιο αναλυτικό βαθμό, θα πρέπει να συλλέξει στοιχεία από διαφορετικούς φορείς και να συντονίσει μια ολόκληρη εργασία που είναι αμφίβολο πόσο άμεσα θα δώσει αποτελέσματα. Όταν θες, όμως, να αναπτύξεις μια νέα κοινωνική πολιτική ή να αξιολογήσεις μια υφιστάμενη, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και με αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται με μια κοινή μεθοδολογία. Δεν συζητάμε πόσο εφικτό είναι σήμερα αυτό, εάν θέλει, μάλιστα, να εξάγει συνολικά συμπεράσματα από τις καταβολές που κάνει, με βάση κοινωνικά, γεωγραφικά, δημογραφικά και άλλα κριτήρια. Αξιοποιώντας το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, θα μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να παράγει αποτελεσματικά και άμεσα τέτοιες αναφορές.

Απονομή των παροχών με μεγαλύτερη ταχύτητα

Το νέο Μητρώο θα είναι ακόμα ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής συγκεκριμένων παροχών. Και αυτό γιατί, σήμερα, για να διαπιστώσει η διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις απονομής μίας παροχής, χρειάζεται ενδεχομένως να επικοινωνήσει με άλλους οργανισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να ψάξουν στα μητρώα τους. Για παράδειγμα, η χορήγηση του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα έχει ως προϋπόθεση τη μη ύπαρξη δικαιώματος για σύνταξη. Αντί να χρειάζεται πλέον ο ΟΠΕΚΑ να επικοινωνεί με τον ΕΦΚΑ, όλη η πληροφορία θα είναι πλέον διαθέσιμη προς έλεγχο μέσω του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει αφενός λιγότερα βάρη για τη διοίκηση και αφετέρου μεγαλύτερη ταχύτητα για τους πολίτες.

Επόμενα βήματα

Η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων θα ξεκινήσει εντός του 2025, με επιλεγμένες, κοινωνικές κατά βάση, παροχές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Σταδιακά, όμως, το Μητρώο θα επεκταθεί στο σύνολο των παροχών, με διαλειτουργικότητες και αυτόματη ενημέρωση.

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων είναι μια παρέμβαση που βελτιώνει τη λειτουργία του κράτους. Και την ίδια στιγμή έχει έναν κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα. Χαίρομαι που συνέβαλα στην προσπάθεια αυτή. Και είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει με αξιοπιστία!»

