Πλεύρης προς Τρίπολη: Συνεργασία με τη Λιβύη για το μεταναστευτικό, υπό προϋποθέσεις

Μήνυμα στη Λιβύη στέλνουν Αθήνα και Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό.

Κατά την πρώτη συνάντηση στην Τρίπολη με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους.

Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah on illegal immigration:



- We will launch a major security campaign with the help of friendly countries to combat human trafficking.



- The migration file is beyond #Libya's capabilities. pic.twitter.com/kZk02AokPs — The Libya Observer (@Lyobserver) July 8, 2025

«Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Από πλευράς του, ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, δεσμεύτηκε μετά τη συνάντηση ότι «θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία ασφαλείας με τη βοήθεια φιλικών χωρών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».

«Το θέμα της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητες της Λιβύης» υποστήριξε ωστόσο.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη συνάντηση στη Βεγγάζη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah and the interior ministers of #Libya, #Italy, #Malta, and #Greece, along with the EU Commissioner for Internal Affairs and Migration, meet in #Tripoli today to address illegal immigration and find lasting solutions to the crisis. pic.twitter.com/TYGfcXcfJi — The Libya Observer (@Lyobserver) July 8, 2025

