Της Δέσποινας Βλεπάκη

Χθες το βράδυ το νομικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τη σύνταξη του αιτήματος για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χ. Τριαντόπουλο, για να διερευνηθεί το είδος και ο βαθμός συμμετοχής του στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος το οποίο, οι 31 βουλευτές του κόμματος το συνυπέγραψαν και κατατέθηκε στη Βουλή.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη παραθέτουν μια σειρά από γεγονότα και εξηγούν ότι τώρα είναι η ώρα για προανακριτική, αφήνοντας το ύψιστο κοινοβουλευτικό όπλο, την πρόταση δυσπιστίας, στη φαρέτρα τους για επόμενο χρόνο και σίγουρα μετά τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα πορίσματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Στις 3 Μαρτίου 2023 έγινε μια σύσκεψη στην οποία όπως ομολογείται δεν τηρήθηκαν πρακτικά και σε αυτή τη σύσκεψη δόθηκε η εντολή να αλλοιωθεί ο τόπος της τραγωδίας διαπιστώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης, ενώ σημειώνουν ότι όπως καταθέτει ο διευθυντής της Τροχαίας σε αυτή τη σύσκεψη τους είπε ότι είναι παράνομο, πρέπει να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές και πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας για παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Παρά αυτό το καμπανάκι, προχώρησαν στο “μπάζωμα” λένε.

Ο κ.Τριαντόπουλος θα διερευνηθεί αν τους πίεσε να γίνει η αλλοίωση ή αν δια της παρουσίας του και εκ της ιδιότητάς του τους παρείχε πολιτική κάλυψη, ενώ θα όφειλε να τηρήσει το νόμο. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι σην συγκεκριμένη σύσκεψη ελέγχονται με εξαίρεση τον κ. Τριαντόπουλο για τον οποίο αρμόδια για να τον ερευνήσει είναι η Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο θέμα σε υψηλούς τόνους από το βήμα της Βουλής.

“Αν δεν γίνει προανακριτική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ο κ.Τριαντόπουλος για τις πράξεις που περιγράφονται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Και μην παίζετε παιχνίδια σύγχυσης της κοινής γνώμης. Ή ψηφίζουμε προανακριτική για να οδηγηθεί για τις συγκεκριμένες πράξεις στη Δικαιοσύνη, είτε δεν θα οδηγηθεί. Εάν προκύψουν άλλες πράξεις στο μέλλον, μπορεί να γίνει εκ νέου προανακριτική ή και να έρθουν σε αυτή την προανακριτική εφόσον προκύψουν σύντομα. Εμείς δεν θέλουμε συγκάλυψη. Θέλουμε και τα μη πολιτικά αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη να ελέγξει τις ευθύνες τους.” τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τι απαντούν στην Κουμουνδούρου;

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιστρέφουν τα βέλη στην Κουμουνδούρου κάνοντας λόγο για αντίφαση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ασκούν κριτική στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ ενώ διαμηνύουν ότι θα ψηφίσουν την προανακριτική που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα απλό πλημμέλημα και στο ερώτημα που προκύπτει από στελέχη της Κουμουνδούρου γιατί το ΠΑΣΟΚ φέρνει τώρα την προανακριτική επιτροπή, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η εισαγγελέας έστειλε πλήρες πόρισμα που αιτιολογεί απολύτως το αίτημα διερεύνησης ποινικών ευθυνών του κ. Τριαντόπουλο και δεν υπήρχε κάτι άλλο να περιμένουν ενώ τονίζουν ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία και περιστατικά που στοιχειοθετούν νέα εγκλήματα ή ακόμη και κακουργήματα, η βουλή μπορεί να επανέλθει. Όταν τα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν διώξεις για το μπάζωμα, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο συγκροτημένο κείμενο της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας για τις ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου να μην το ακουμπάμε, λένε στελέχη της πράσινης παράταξης.

«Ο κ. Τριαντόπουλος δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο. Δεν μπορεί να διωχθεί αλλιώς ο κ. Τριαντόπουλος, παρά μόνο με την προανακριτική στη Βουλή. Όταν η Εισαγγελέας παραγγέλνει δίωξη για τους υπόλοιπους πέντε, εμείς θα αφήσουμε τον Χ. Τραντόπουλο απ' έξω;» σημειώνουν.

Μάλιστα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν με νόημα ότι κάποια πλημμελήματα είναι τόσο σοβαρά, που επισείουν φυλάκιση, και θυμίζουν πως υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα.

Χαριλάου Τρικούπη σε Βορίδη: Γιατί δεν κλήθηκε ο Τριαντόπουλος στην εξεταστική;

'Όσον αφορά τα ερωτήματα που έθεσε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης από το βήμα της Βουλής, που ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ποιον είχε όφελος να συγκαλύψει η Κυβέρνηση από την Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι ως νομικός θα έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι παράβαση καθήκοντος η αλλοίωση του τόπου εγκλήματος και θυμίζουν ότι η πλειοψηφία προστάτεψε τον τότε υφυπουργό παρα τω Πρωθυπουργό αποτρέποντας την κλήση Τριαντόπουλου στην εξεταστική επιτροπή.

«Δεν χρειάζεται να σας πούμε ποιον συγκαλύπτετε, γιατί είναι παράβαση καθήκοντος να αλλοιώσετε τον τόπο του εγκλήματος και το ξέρετε ως νομικός. Αυτό περιγράφει η Εισαγγελέας Εφετών και γι’ αυτό θα ερευνηθεί ο κ. Τριαντόπουλος, που με μανία παλέψατε και πετύχατε στην εξεταστική επιτροπή να μην έρθει να καταθέσει για το μπάζωμα. Γιατί άραγε;» υπογραμμίζουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.