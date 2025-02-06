Γ. Φλωρίδης: Στην υπόθεση των Τεμπών όλα έχουν τεθεί υπόψη του ανακριτή – Δεν μίλησα για 13ο αλλά για «άφαντο» βαγόνι

«Δεν μίλησα για 13ο αλλά για “άφαντο” βαγόνι» δήλωσε στο ΕΡΤNews o υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ο οποίος μιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα και τις καταγγελίες για συγκάλυψη δήλωσε ότι «στην υπόθεση των Τεμπών όλα έχουν τεθεί υπόψιν του ανακριτή». Μιλώντας για την προανακριτική που ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις των υπολοίπων κομμάτων υποστήριξε ότι «όλοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν από μια εθνική τραγωδία».

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τον κ. Τριαντόπουλο, υποστήριξε ότι δεν είχε προλάβει να μελετήσει την πρόταση, καθώς αυτή κατατέθηκε αργά το βράδυ, αλλά τόνισε ότι «η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα την αποδεχτεί, οπότε αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή και να προχωρήσει η διαδικασία».

«Η άσκηση διώξεων ή η διερεύνηση μιας διαδικασίας για να ασκηθεί δίωξη κατά υπουργών ανήκει κατά το Σύνταγμα στη Βουλή. Η Δικαιοσύνη διερευνά αυτή την τρομερή υπόθεση με τους δικούς της κανόνες στο σύνολό της και νομίζω ότι η δουλειά που έχει κάνει αυτός ο ανακριτής αυτά τα δύο χρόνια θεωρείται από όλους και από όλους, κυριολεκτικά από όλους, ότι είναι μια πάρα πολύ υποδειγματική και σπουδαία δουλειά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο «για μια αλυσίδα ψεμάτων που δημιούργησε μια θολή εικόνα στον κόσμο». Παράλληλα κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «φτιάξαμε διάταξη για να μπορέσουμε να ακούμε τις συνομιλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε». Αναφορικά με την διεξαγωγή της δίκης υποστήριξε ότι «ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν διάταξη για επιτάχυνση της δίκης».

«Ας μας πουν επιτέλους τις επιχείρησε να συγκαλύψει η κυβέρνηση»

Ερωτηθείς για το εάν η κυβέρνηση τα έχει όλα σωστά στη διερεύνηση των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε ότι μιλά με στοιχεία επαναλαμβάνοντας στην υπόθεση των Τεμπών ότι έχουν ακουστεί αρκετά ψέματα. «Ας μας πουν επιτέλους τις επιχείρησε να συγκαλύψει η κυβέρνηση» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης σημειώνοντας ότι «είναι μόνο η Δικαιοσύνη που μπορεί να βρει την άκρη».

«Οι συνομιλίες είναι απείραχτες. Δεν λείπει ούτε ένα δευτερόλεπτο» είπε χαρακτηριστικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις καταγγελίες για μεταφορά παράνομου φορτίου.

Αναφορικά με τη διενέργεια της δίκης που καθυστερεί απάντησε ότι είναι έτοιμος ο χώρος για τη Δίκη των Τεμπών. Παράλληλα, όπως είπε, «όταν υπάρχουν και 250 δικηγόροι οι οποίοι συνεισφέρουν διαρκώς στοιχεία, τότε είναι προφανές ότι από την υπόθεση αυτή δεν μπορεί να λείψει κάτι. Με βάση ό,τι έχει δημοσιευθεί μέχρι τώρα, από την υπόθεση αυτή δεν λείπει τίποτα, το οποίο να μην έχει τεθεί υπόψη του ανακριτή».

Μιλώντας για το θέμα της δικογραφίας που πήγε στη Βουλή και τις καταγγελίες ότι κρατήθηκαν στοιχεία στο συρτάρι ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «η Βουλή δεν μπορεί να κρύψει τίποτα» προσθέτοντας ότι όποιος είναι στοιχειωδώς επιμελής θα μπορούσε να δει τα στοιχεία που ήταν στη διάθεση όλων των βουλευτών.

«Τον Μάιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε στη Βουλή έναν φάκελο που αφορούσε συγκεκριμένο πολιτικό. Η δικογραφία αυτή ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια και ήταν διαθέσιμη προς όλα τα κόμματα και τους βουλευτές», διευκρίνισε.

Όσον αφορά τις αναφορές σε «13 βαγόνι» και «μπάζα» επιχείρησε να εξηγήσει τα όσα κατά καιρούς είχαν ειπωθεί: «Εγώ ποτέ δεν μίλησα για 13ο βαγόνι. Μίλησα για το περίφημο “άφαντο” βαγόνι για το οποίο έχει γίνει τόσος πολύς λόγος».

Όσον αφορά το ζήτημα του μπαζώματος, εξήγησε ότι η φράση του «όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα» αφορούσε αποκλειστικά την πολιτική αντιπαράθεση και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. «Ορισμένοι σκόπιμα παραλείπουν το πλαίσιο στο οποίο διατυπώθηκε η φράση», ανέφερε.

Σχολιάζοντας το φονικό τροχαίο που προκάλεσε 88χρονη οδηγός μίλησε για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα μέτρα που εξετάζονται για το ζήτημα των ηλικιωμένων οδηγών: «Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την αναμόρφωση του ΚΟΚ και το θέμα θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση».

