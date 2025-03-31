Για τη σημασία της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνάρτηση και με την Τουρκία μίλησαν στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος.

«Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας είναι η διάρρηξη των σχέσεων με το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φίλης. «Προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο και υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ακόμη και για ενεργειακή συνεργασία Αιγύπτου-Τουρκίας. Μπορεί αυτό να είναι στη σφαίρα του θεωρητικού για την ώρα. Στο τέλος της μέρας, ούτε η Γαλλία, που είναι μια μεσογειακή δύναμη, ούτε το Ισραήλ και πιθανότατα ούτε η Σαουδική Αραβία ούτε η Αίγυπτος θέλουν να δουν την Τουρκία κυρίαρχη δύναμη σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την Αφρική, τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία με τον τρόπο που ενεργεί τούς δίνει την αίσθηση ότι θέλει να ηγεμονεύσει στην περιοχή αυτή».

Συρίγος: Η έρευνα της Chevron ακυρώνει τη Γαλάζια Πατρίδα νότια της Κρήτης

Από την πλευρά του, ο κ. Συρίγος αναφέρθηκε στην «εξαιρετικά θετική εξέλιξη» της προηγούμενης εβδομάδας με την αμερικανική εταιρεία Chevron να ζητά να αναλάβει την έρευνα για εκμετάλλευση δυο τεμαχίων νοτίως της Κρήτης, το οποίο ακυρώνει τη Γαλάζια Πατρίδα νοτίως της Κρήτης. «Είναι πολύ σημαντικό, διότι συνήθως η Τουρκία δεν παρεμβαίνει εκεί που υπάρχουν αμερικανικές εταιρείες, άρα αυτό είναι ένα θετικό σημείο», όπως είπε και προσέθεσε:

«Από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι ο τρόπος που πρέπει να προχωράμε είναι να υλοποιούμε εκείνα τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα το Διεθνές Δίκαιο και η ισχύς μας. Στο θέμα του καλωδίου έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα: είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χρηματοδοτείται κατά το 1/3 από την ΕΕ, διασυνδέει τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ), θα είναι για τα επόμενα 50 χρόνια. Η Τουρκία βλέπει ότι κάνουμε μια στρατηγική κίνηση και πάει να κάνει και αυτή μια δική της στρατηγική κίνηση. Εάν βγει σε εμάς, έχουμε διασυνδεθεί στρατηγικά με το Ισραήλ. Αν βγει στην Τουρκία, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε και να βάζουμε καλώδια πέραν των 6 ναυτικών μιλίων».

«Ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή πριν από περίπου 3 εβδομάδες ότι θα γίνει, η συνάντηση που έγινε στο Ισραήλ είναι φανερό ότι είχε ως αντικείμενο αυτό το θέμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε νέα. Μην εκπλαγούμε αν δούμε νέα στρατιωτικά γυμνάσια με τη Γαλλία το επόμενο διάστημα», κατέληξε.

Φίλης: Δεν ωφελεί την Τουρκία νέο μέτωπο με την Ελλάδα

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Φίλης εκτίμησε ότι όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία μάς δίνει ευκαιρία. «Είναι μια καλή συγκυρία, γιατί η Τουρκία προβάλλει την εικόνα του ειρηνοποιού προς τις ΗΠΑ. Και για την Ουκρανία και για τον Καύκασο και για την Αφρική και για τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία προσπαθεί να δείξει τον ρόλο ενός διαμεσολαβητή. Δεν θα την ωφελούσε στην παρούσα φάση ένα μέτωπο με την Ελλάδα. Από την άλλη, ακόμη και αν προκύψει μια ένταση, όταν δεν κάνεις άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων επί μακρόν, αυτά αποδυναμώνονται εν τοις πράγμασι».

«Δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει με το καλώδιο, με τον θαλάσσιο χωροταξικό συνδυασμό και με άλλα σχέδια με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Δεν μπορεί να μείνουμε εδώ, μόνο και μόνο επειδή έχουμε την απειλή της Τουρκίας με μια μόνιμη "Δαμόκλειο σπάθη" από πάνω μας. Είναι μονόδρομος να προχωρήσουμε και να γίνει χαμός για τον σωστό λόγο».

