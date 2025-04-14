Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στην εξωστρέφεια και το πρόγραμμα τους για να προσπεράσουν τον σκόπελο των δημοσκοπήσεων, ωστόσο το αγκάθι της λύσης του γρίφου για την πορεία της Κατερίνας Μπατζελή στο κόμμα παραμένει. Η προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας έσπρωξε το τενεκεδάκι για τη Μεγάλη Εβδομάδα και η αυριανή συνεδρίαση του οργάνου αναμένεται δύσκολη με την απόφαση να δείχνει και τις προθέσεις της ηγεσίας που ελέγχει την πλειοψηφία του Πειθαρχικού.

Η επίμαχη δήλωση της πρώην υπουργού που την φέρνει ενώπιον του Πειθαρχικού με την κατηγορία της προσβολής και της μομφής προς τον Πρόεδρο ήταν η εξής:

«Για το 13-0 την τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τοξική και λανθασμένη δήλωση, όπως τοξικό είναι αυτό που είπε ο κ. Παππάς ότι τον κ. Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο. Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεσμικό ουσιαστικό δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0. Αποφάσισε η δικαιοσύνη, αυτό είναι, κλείσαμε και το να ακολουθούμε το λαγκάζ της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος».

Το γεγονός ότι η απόφαση παραπέμφθηκε σε τακτική συνεδρίαση του οργάνου δείχνει μια διάθεση για αυστηροποίηση της ποινής. Ακόμα και η διαγραφή παραμένει στο τραπέζι ενώ συζητούνται και τα σενάρια για αναστολή κομματικής ιδιότητας για έξι μήνες η ένα χρόνο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες το σενάριο της αναστολής κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο κερδίζει έδαφος. Βέβαια θα εξαρτηθεί και απο της εξηγήσεις που θα δώσει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ενώπιον των συντρόφων της.

Συνάντηση Ανδρουλάκη με Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων σε μια προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα απαντούν στους δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη θα συνοδεύουν οι βουλευτές Πάρις Κουκουλόπουλος (υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών),η Ράνια Θρασκιά, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Πέτρος Παππάς, η Άννα Διαμαντοπούλου (υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού), ο Γιάννης Μανιάτης (Ευρωβουλευτής και επικεφαλής Ευρωομάδας), Κωνσταντίνος Γάτσιος (Γραμματέας τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων) αλλά και στελέχη όλων των τάσεων από τη Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που ερμηνεύεται ως μήνυμα ενότητας απο τον Πρόεδρο.

