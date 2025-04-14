«Μπλόκο» Τσακαλώτου στη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με την παρέμβασή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άφησε τόσο το δικό του αποτύπωμα όσο και των συντρόφων του, οι οποίοι εξαρχής δεν είχαν δει με θετικό μάτι οποιοδήποτε ανοιχτό «παράθυρο» συνεργασίας και συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη γραμμή που χάραξε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης η τροπολογία του πρώην υπουργού Οικονομικών (έγινε δεκτή με πλειοψηφία 80 - 57 - 6 λευκά) ανέφερε πως «η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς απορρίπτει σενάρια για συγκόλληση κοινοβουλευτικών ομάδων και επιμένει στην έναρξη προγραμματικού διαλόγου ώστε να δοθεί πειστική απάντηση στον καθεστώς Μητσοτάκη».

Στο τελικό κείμενο υπάρχει αναφορά για συνεργασίες μιλώντας για «συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δράσης και διαλόγου εντός και εκτός Kοινοβουλίου με κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης, σε προσωπικότητες, πολίτες, κινήματα και φορείς».

Είναι γεγονός, ωστόσο ότι απορρίφθηκε η αρχική εισήγηση του Αλέξη Χαρίτση όσο και το κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελλου.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον της Νέας Αριστεράς; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο δηλαδή η σημερινή ηγεσία του κόμματος βρίσκεται στον «αέρα» εκπροσωπώντας μια διαφορετική οπτική για το μέλλον της Νέας Αριστεράς. Το σίγουρο είναι πως τουλάχιστον προς το παρών αποφάσισαν τα μέλη του οργάνου να μην ανεβάσουν περισσότερο το θερμόμετρο στις μεταξύ τους σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες πριν την παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου υπήρξε μια συμβιβαστική πρόταση από τους Νάσο Ηλιόπουλο και Κώστα Καρπόζηλο την οποία δεν αποδέχθηκε εξαρχής ο Νίκος Μπίστης και 22 ακόμα μέλη του οργάνου που είναι στο ίδιο κλίμα μαζί του, υπέρ δηλαδή των συνεργασιών με όσους το επιθυμούν.

Ο Αλέξης Χαρίτσης στην εισήγησή του το Σάββατο είχε κάνει λόγο για «μια εκλογική συνεργασία αυτοτελών σχημάτων πάνω σε προγραμματική βάση», συμπληρώνοντας πως «θα πρέπει με όποιους ανταποκριθούν να γίνει μια αρχή». Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στον αντίποδα είχε τονίσει, αποκλείοντας τη σύμπλευση με την Κουμουνδούρου, πως «δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση δέσμευση στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές του εσωτερικές αντιφάσεις».

Στη γραμμή του Αλέξη Χαρίτση, η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή της Κυριακής» απάντησε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που είχαν χαρακτηρίσει μια πιθανή συνεργασία με την Κουμουνδούρου «καρικατούρα Λαϊκού Μετώπου»:

«Δεν θα χαρακτήριζα ποτέ μια άλλη άποψη εντός του κόμματος ως καρικατούρα. Δεν βοηθά τον πολιτικό μας διάλογο. Πιστεύω ότι αν σε ενδιαφέρει η συσπείρωση για την οποία μίλησα και κατά τη γνώμη μου οφείλει να μας ενδιαφέρει, δουλεύεις για αυτήν και προχωράς τελικά με όσους συμμερίζονται την ανάγκη και με όσους μπορείς να συμφωνήσεις σε ένα βασικό προγραμματικό περιεχόμενο. Αν απαξιώνεις εκ των προτέρων τη συνεργασία με όποιον δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά, τότε πώς θα επιτευχθεί η συσπείρωση; Εξάλλου η επιτυχία ενός πρώτου βήματος με εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που θα ανταποκριθούν μπορεί να ελκύσει στη συνέχεια και άλλες δυνάμεις».

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πως θα αντιδράσουν το επόμενο διάστημα στελέχη που διαφωνούν με τον «αφορισμό» της ομάδας Σακελλαρίδη - Τσακαλώτου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά από τη στιγμή που η Νέα Αριστερά δεν καταφέρει γρήγορα να ανακάμψει δημοσκοπικά. Από τη στιγμή, μάλιστα που στο τελικό κείμενο υπάρχει αναφορά πως «επιβεβαιώνεται η απόφαση του 1ου Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου ως τη μόνη και κύρια απάντηση στο κοινωνικό αίτημα για την ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκης και την ανάδειξη μιας κυβέρνησης άμεσων και ριζικών αλλαγών σε κάθε πεδίο της καθημερινής ζωής», δεν αποκλείεται να υπάρξουν στην πορεία του χρόνου διαφορετικές ερμηνείες για το πως μπορεί να κινηθεί το κόμμα. Πολλά θα κριθούν και στο προγραμματικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου αμέσως μετά από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ.

