Τη διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά η ΝΔ

Σφοδρά πυρά κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, ζητώντας τη διαγραφή του από το κόμμα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση: «Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης αποκάλεσε την κυβέρνηση "εγκληματική οργάνωση", συνοδεύοντας το λόγο του με τις λέξεις "ξεφτίλα, παρακμή, εκπόρνευση".

Θεωρούσαμε ότι ένα τέτοιου είδους παραλήρημα χρυσαυγίτικης λογικής θα το βλέπαμε μόνο από εκπροσώπους περιθωριακών σχηματισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιδράσει σε αυτό το αίσχος ή θεωρεί εαυτόν πλέον και επίσημα ένα περιθωριακό και ακραίο κόμμα;

Και για αυτό απευθυνόμαστε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελλο. Θα συνεχίσει να ανέχεται τον ευρωβουλευτή του μετά και από αυτή την ανατριχιαστική δήλωση;

Έχει το πολιτικό θάρρος να τον διαγράψει;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.