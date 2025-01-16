Λογαριασμός
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει Τάσο Γιαννίτση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τάσο Γιαννίτση

UPDATE: 11:53
ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατά την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης ενημέρωσε τους βουλευτές για την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε σε δημοσιογράφους πως κρίνονται οι συμβολισμοί και η αξία των προτεινόμενων προσώπων. «Δείξαμε θεσμική συμπεριφορά. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι άλλαξε για σταθερότητα το Σύνταγμα, έχει ευθύνη» είπε ενώ αναφερόμενος στον Τάσο Γιαννίτση τον χαρακτήρισε «πρόσωπο με υψηλό συμβολισμό που συμβολίζει την Ελλάδα της ευθύνης, την προνοητικότητα, της προόδου, είναι ένας διανοούμενος του σήμερα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κάνει δήλωση στην ΕΡΤ όπου θα ανακοινώσει επισήμως την πρόταση της «πράσινης» παράταξης για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Στις 13:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον Τάσο Γιαννίτση στο γραφείο του στη Βουλή.

Η ευχάριστη έκπληξη στη συνεδρίαση της ΚΟ

Στο μεταξύ, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της  ΚΟ, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους βουλευτές, καθώς τους επισκέφθηκε ο μικρός Γιαννάκης.

Δείτε βίντεο:

Γιαννάκης

Ο  Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο μικρός ήρωας, μπήκε στη συνεδρίαση της ΚΟ ενώ θερμή υποδοχή του επιφύλαξαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

