Στον ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες μετά το ραντεβού στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό για την διαδοχή του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Βουλής, μετά από την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κ. Τασούλας να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την περίοδο 2025-2030.

Ερωτηθείς για το τετ α τετ στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε:

«Πράγματι χθες συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό. Συζητήσαμε και για αυτό που λέτε (ενν. την θέση του Προέδρου της Βουλής). Έφυγα ικανοποιημένος από την συνάντηση. Όπως ξέρετε, αυτές οι θέσεις είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Απο ότι μου είπε Δευτέρα ή Τρίτη θα κάνει τις ανακοινώσεις».

«Έγλειφα μισή ώρα Δουδωνή και Καραμέρο έξω από το στούντιο»

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Παναγιώτη Δουδωνή και Γιώργο Καραμέρο, συμπλήρωσε «μισή ώρα τώρα, έξω από το στούντιο, “έγλειφα” τον Δουδωνή και τον Καραμέρο, έκανα ψειστήρι προκαταβολικά για να με ψηφίσουν».

Λίγο αργότερα, στην συζήτηση για τον Κώστα Τασούλα και την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν θέλησε να μιλήσει για την ονοματολογία και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι «δεν θέλω να μιλήσω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν τελικά θα είμαι υποψήφιος για Πρόεδρος της Βουλής, αλλά μου έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχετικά με αυτό και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτόν. Είχαμε σχέσεις με τον κ. Βενιζέλο».

Κληθέντες να πουν κατά πόσον μια υποψηφιότητα του Νικήτα Κακλαμάνη θα συγκεντρώσει θετικές ψήφους απο την αντιπολίτευση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής είπε ότι «δεν μπορώ να δεσμεύσω ένα κόμμα, αλλά όλοι ξέρετε πόσο εκτιμούμε τον κ.Κακλαμάνη και πόσο τον αγαπάμε. Έχει τις απόψεις του και είναι σταθερός σε αυτές, διαφωνούμε πολιτικά, αλλά είναι αγαπητός».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος σημείωσε ότι:

«Υπάρχει μια παράδοση και στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς και στη Βουλή, να σχηματίζονται ευρείες πλειοψηφίες στο πρόσωπο που προτείνει η παράταξη που έχει την πλειοψηφία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ξέρει την εκτίμηση που του τρέφω. Πάντα ήταν μια φωνή λογικής. Εμείς εστιάζουμε στη μη συνθετική πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τον κ. Τασούλα. Δεν θα τον σώσει ο κ. Κακλαμάνης».

Πηγή: skai.gr

