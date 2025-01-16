Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης υιοθέτησε αυτούσια την πρότασή του για Πρόεδρο Δημοκρατίας με θητεία 6 ετών χωρίς επανεκλογή. «Προφανώς χαιρόμαστε που λήφθηκε μια τέτοια ορθή απόφαση, ωστόσο τα σάιτ που έχουν χρηματοδοτηθεί από τις λίστες Πέτσα το παρουσιάζουν σαν μια πρόταση που ακούνε πρώτη φορά».

Αναφερθείς στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επεσήμανε ότι περνάει μια διαδικασία «ευτελισμού του προσώπου της», γιατί όπως είπε «είναι εν ενεργεία Πρόεδρος και τη βάζεις εδώ και 2 μήνες σε μια διαδικασία αν θα είναι ή δεν θα είναι», προσθέτοντας:

«Μην ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε, λες κι είναι κατόρθωμα να πει κατ' ιδίαν ο πρωθυπουργός στην κ. Σακελλαροπούλου ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη θητεία της. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα όταν διάβαζα ότι το ήξερε καιρό η κ. Σακελλαροπούλου είναι ότι μάλλον επρόκειτο για μια συνδιαλλαγή μεταξύ του κυρίου Τασούλα και του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ρόλος που έπαιξε ο κ. Τασούλας και για τις υποκλοπές και για τα Τέμπη -γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν δικογραφίες στο συρτάρι του- φαίνεται ότι ανταμείφθηκε αυτήν τη στιγμή. Νομίζω το κύρος του Προέδρου της Δημοκρταίας μειώνεται όταν βάζεις σε αυτήν τη θέση έναν άνθρωπο που ήταν εναντίον της αναγνώρισης της Αντίστασης, ο οποίος κατηγορούσε τον Μπελογιάννη».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ίδιος δεν θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για Πρόεδρο Δημοκρατίας, ενώ σε ερώτηση για το αν θα προτείνει δικό του υποψήφιο ή θα ψηφίσει μια από τις άλλες υποψηφιότητες, απάντησε:

«Σε ονοματολογία εμείς δεν μπαίνουμε, το έχω πει ξεκάθαρα. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο κ. Τασούλας είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα γιατί να μπούμε σε ονοματολογία; Είναι εντελώς στείρα αυτή η διαδικασία αντί να εκσυγχρονίσουμε και να θωρακίσουμε τον θεσμό αυτό και ευχαριστώ τον κ. Μητσοτάκη που υιοθέτησε την πρότασή μας για εξαετή προεδρική θητεία χωρίς επανεκλογή».

«Αν το βιβλίο μου ήταν για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα έγραφα 3 τόμους»

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε γύρω από όσα αναφέρει στο βιβλίο του, με τον κ. Κασσελάκη να κάνει λόγο για «αντικειμενικά γεγονότα» που όμως δεν περιορίζονται μόνο στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία θα χρειαζόταν «3 τόμους» όπως είπε.

«Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε μια απλή ερώτηση κι αυτή είναι το "γιατί είσαι εδώ, πού πας κι έμπλεξες, μια χαρά δεν ήσουν;" Αυτό ακριβώς προσπαθώ να επικοινωνήσω, το να μη μας φιλτράρετε με το δικό σας πρίσμα του Έλληνα. Προσωπικά αισθάνομαι μισός Έλληνας του εξωτερικού ακόμα, ίσως και παραπάνω. Στην Αμερική είμαι μετανάστης, εδώ είμαι μετανάστης. Είμαστε Έλληνες που έχουμε διαπρέψει στο εξωτερικό, δεν έχουμε καμία εξάρτηση από τα ελληνικά δρώμενα. Για μένα σάς υπόσχομαι ότι η πολιτική δεν είναι κάτι ταυτοτικό, δεν βλέπω δηλαδή τον εαυτό μου διαφορετικό εντός πολιτικής και διαφορετικό εκτός πολιτικής και δεν πρόκειται να αλλάξω».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κίνημά του δεν πρόκειται να αποτύχει, γιατί είναι τισμένο σε στέρρες βάσεις, ενώ δεν είναι κάτι που προήλθε από το πουθενά, αλλά από αποκλεισμένους στην Ιερά Οδό.

«Το 60% των μελών μας είναι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο 40% είνια καινούργιος κόσμος κια πολύς κεντρώος κόσμος ο οποίος συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνση Μητσοτάκη δεν είναι φιλελεύθερη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια νεοσυντηρητική κυβέρνηση που έχει τον κόσμο εξαρτημένο από επιδοματική πολιτική να πληρώσει το ρεύμα και τα τρόφιμά του. Προφανώς υπάρχει ένα σημείο στην πολιτική που πρέπει να παρεμβαίνεις για να λύνεις τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ισολογισμό του κράτους μόνο για να ξελασπώνουμε τράπεζες και εταιρείες αερομεταφορών».

«Υπερήφανος που επιλέγω να είμαι Αριστερός - Δεν θέλω καμία σχέση με το σημιτικό ΠΑΣΟΚ»

Επιπλέον, ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε για πιθανή πολιτική συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως το Κίνημα Δημοκρατίας έχει αριστερές καταβολές, δηλώνοντας μάλιστα «υπερήφανος» που επιλέγει να είναι Αριστερός.

«Όμως άλλο οι αξίες της Ελληνικής Αριστεράς και άλλο οι πρακτικές της Κομμουνιστικής Αριστεράς, τις οποίες έχετε δει και στον ΣΥΡΙΖΑ κια στο ΚΚΕ. Αυτές είναι αντιδημοκρατικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι είναι, είναι ένα παπανδρεϊκό κόμμα ή ένα σημιτικό κόμμα; Γιατί αυτό που είδα την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια αγιογραφία του Κώστα Σημίτη, δικαίωμά τους. Ας πάρουν το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, τη χρεοκοπία της χώρας και ας τα κάνουν διαφήμιση. Με το σημιτικό ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καμία σχέση. Το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα».

Επίθεση σε Πολάκη: «Δεν μπορείς να αποκαλείς κάποιον απατεώνα όταν εσύ ο ίδιος δεν πληρώνεις»

Τέλος, ο ιδρυτής και πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» απάντησε και σχετικά με τη διαμάχη του με τον Παύλο Πολάκη. «Εγώ ξέρω ότι δεν μπορείς να αποκαλείς κάποιον απατεώνα όταν εσύ ο ίδιος δεν πληρώνεις τα δέοντα» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ για το γεγονός ότι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για το πόθεν έσχες του δήλωσε:

«Ο νόμος άλλαξε για να μπορούν ομογενείς να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας να πολιτευτούν. Αυτός ο νόμος φτιάχτηκε ώστε Έλληνες πολιτικοί να μη βγάζουν χρήματα έξω, όχι ώστε ομογενείς που έχουν φορολογηθεί να μην έρχονται στην Ελλάδα. Έχω πει ότι η κλήση αυτή είναι τιμητική για μένα. Όταν έμαθα για τον νόμο ότι δεν πρέπει να είμαι αρχηγός με τέτοια εταιρεία, κατευθείαν έφυγα από την εταιρεία, για αυτό και πιστεύω θα αθωωθώ».

