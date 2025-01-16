«Το ΠΑΣΟΚ προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας μια υποψηφιότητα ουσιαστικά υπερκομματική, ενωτική, με διευρυμένη αναγνώριση ακόμα και από αντιπάλους» σημειώνει σε ανάρτηση στα social media ο Παύλος Γερουλάνος, αναφερθείς στον Τάσο Γιαννίτση.

«Με βαθιά γνώση της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων. Ένας πολιτικός που έβαζε πάντα το καλό της πατρίδας πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Και μια υποψηφιότητα με ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό και ευρωπαϊκό μήνυμα, σε μια εποχή που το χρειάζεται και η Ελλάδα και η Ευρώπη».

«Ο Τάσος Γιαννίτσης θα τιμήσει την χώρα ως ο πρώτος πολίτης της» καταλήγει ο κ. Γερουλάνος.

Πηγή: skai.gr

