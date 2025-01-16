«Από τον Σεπτέμβρη είχαμε πει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να προέρχεται από την Αριστερά ή την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Και αυτό για να υπάρχουν τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα. Δεν επρόκειτο για μια κοινοβουλευτική παράδοση, απλώς. Επρόκειτο για μια συνταγματική πρόνοια, δηλαδή την πρόνοια της αυξημένης πλειοψηφίας για να έχουμε Πρόεδρο. Για να υποχρεώνεται η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει επιλογές που διασφαλίζουν ευρύτερη συναίνεση. Αυτή η συνταγματική πρόνοια καταργήθηκε με μεθόδευση της Ν.Δ. για να βάζει κομματικό υποψήφιο όταν βρίσκεται στην πλειοψηφία». Αυτό σημείωσε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι «το μείζον ζήτημα δεν είναι αν είχαμε ψηφίσει εμείς τον κ. Τασούλα για Πρόεδρο της Βουλής. Διότι και η Ν.Δ. είχε ψηφίσει την Όλγα Γεροβασίλη για Αντιπρόεδρο, η οποία πήρε και αυτή 270 ψήφους […] Είναι εντελώς άλλος ο θεσμός, είναι η αναλογικότητα του Προεδρείου της Βουλής».

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Action24, κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να στηρίξουν τη Λούκα Κατσέλη. «Το ΠΑΣΟΚ φάνηκε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να κινηθεί σε κοινή υποψηφιότητα με τη Ν.Δ. Το καλούμε να δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις τη Λούκα Κατσέλη. Θα είναι πάρα πολύ καλό και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα προς τον προοδευτικό κόσμο».

Ο ίδιος επεσήμανε, τέλος, ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι η τακτική της βολικής αντιπολίτευσης είναι βολική για τον κ. Μητσοτάκη. Η αφωνία δεν είναι τακτική κόμματος, το οποίο μπορεί με αξιώσεις να διεκδικεί να είναι μια εναλλακτική πολιτική λύση».

