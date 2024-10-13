Ξεκίνησε με αμφισβήτηση από το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών... Το αίτημα: Αλλαγή στην ηγεσία. Λίγους μήνες μετά, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ μίλησαν. Η αλλαγή στην ηγεσία δεν αποτελεί επιλογή τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς επικράτησε με άνεση στον τελικό γύρο των εσωκομματικών εκλογών του Χάρη Δούκα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κέρδισε κατά κράτος τον εσωκομματικό αντίπαλό του και έδειξε ότι εκείνος είναι που συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκέντρωσε 59,92% (125.820 ψήφους), έναντι 40,08% (84.149) ψήφων που συγκέντρωσε ο Δούκας, κερδίζοντας τις εκλογές με διαφορά 41.671 ψήφων.

Η βασική κατηγορία που απηύθυναν οι «δελφίνοι» του προεδρικού θώκου, ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αξιοποίησε τις απώλειες από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας τα ποσοστά του σε χαμηλά επίπεδα. Το βασικό αυτό επιχείρημα καταρρίφθηκε στην πράξη για δύο λόγους:

1) Διότι ενώ οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη τον κατηγορούσαν ότι δεν «προχωρά» το ΠΑΣΟΚ, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ήδη ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ, «κατοχυρώνοντας» τη δεύτερη -δημοσκοπικά- θέση.

2) Διότι οι ίδιοι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το διαθέσιμο μέγεθος του κόμματος.

Οι εκτιμήσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα ήταν στην ηγεσία, απορρίφθηκαν από τον κόσμο. Το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε ότι οι σημερινοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, πιστεύουν και θέλουν να προχωρήσουν με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η επόμενη μέρα

Ποια είναι, όμως, η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ; Πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να φτάσει και να γίνει ένα ανταγωνιστικό κόμμα, ικανό να διεκδικήσει την εξουσία; Ποιο είναι το διακύβευμα;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά προς συζήτηση πεδία.

Πρώτον, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει στην κορυφή; Διαθέτει πράγματι αυτή τη δυναμική, ή ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του και να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, πιθανόν ακόμα και με τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα συνασπίσει τις κεντροαριστερές δυνάμεις; Κεντροαριστερές δυνάμεις, οι οποίες, σήμερα, εμφανίζονται «διάσπαρτες» σε πολλούς κομματικούς σχηματισμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι έτοιμος ο κ. Ανδρουλάκης να κάνει το μεγάλο άνοιγμα;

Δεύτερον, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές, θεωρείται ότι εκείνος θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, το 2027. Στο διάστημα των τριών χρόνων που μεσολαβούν, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πιθανόν να αμφισβητηθεί εκ νέου; Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, διότι το διακύβευμα που τέθηκε, είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά, αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αυξήσει τις δυνάμεις του τόσο, ώστε να διεκδικήσει και να αναλάβει εκ νέου την εξουσία στη χώρα.

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; Ειδικότερα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση. Μήπως κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ υπερεκτίμησαν την -τωρινή τουλάχιστον- δυναμική του;

Η επόμενη μέρα των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ δείχνει ένα κόμμα που πραγματοποίησε τον κύκλο της αμφισβήτησης, επιστρέφοντας στο ίδιο ακριβώς σημείο -τον Νίκο Ανδρουλάκη- με μία όμως ποιοτική διαφορά. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος υπό κρίση.

Ο πήχης μπήκε πολύ ψηλά. Ο κ. Ανδρουλάκης καλείται πλέον να αντεπεξέλθει στην πρόκληση που ο ίδιος και οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ έθεσαν: Το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει και να επανέλθει στην εξουσία.

Ως εκ τούτου, τα εύλογα ερωτήματα είναι τα εξής:

1) Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να τριπλασιάσει τα ποσοστά του, ώστε να ανακτήσει την εξουσία;

2) Τα χαμηλά ποσοστά, όπως εκτιμήθηκε από τους εσωτερικούς αντιπάλους του Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, οφείλονται στον αρχηγό, στις θέσεις ή τελικά σε αυτή καθ' αυτή τη δυναμική του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε μετά την οικονομική κρίση; Έχει γίνει ξεκάθαρο το αίτιο, ή «θόλωσε» ακόμη περισσότερο μετά τις εσωκομματικές εκλογές;

3) Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη βάση του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ ή έστω μπορεί να πείσει το σημερινό εκλογικό κοινό ότι μπορεί να τους εκφράσει;

Το ΠΑΣΟΚ πέρασε μέσα από τη διαδικασία της εσωτερικής σύγκρουσης. Αν κέρδισε, αν έχασε και αν τελικά, με την παρούσα ηγεσία μπορεί να ανέβει ψηλότερα και να φτάσει στον στόχο που τέθηκε, τη διεκδίκηση της εξουσίας, θα το γράψει η ιστορία των επόμενων χρόνων.

Το σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η σημερινή ηγεσία του, οφείλει να αφουγκραστεί περισσότερο την κοινωνία, τις ανάγκες της, τον τρόπο που μπορεί να την εκφράσει, ώστε να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο στο πολιτικό σκηνικό και να γίνει η δύναμη που θα ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία για την εξουσία.

Πώς αντέδρασαν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρουλάκη

Δούκας: Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει

Τους φίλους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που στήριξαν την υποψηφιότητά του ευχαρίστησε ο Χάρης Δούκας και συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη νίκη του.

«Καταφέραμε σε 3,5 μήνες να κάνουμε έναν καθαρό και έντιμο αγώνα χωρίς συμβιβασμούς απέναντι σε ακραίες επιθέσεις και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες μας, της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας με ενότητα, με τη συμμετοχή όλων για ένα μεγάλο, ανοιχτό, δυνατό ΠΑΣΟΚ που μπορεί να κυβερνήσει.Θα είμαι πάντα εδώ στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Χάρης Δούκας .

Γερουλάνος: Από αύριο ξεκινάμε τον αγώνα για τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές

Τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής συνεχάρη ο Παύλος Γερουλάνος και τον Χάρη Δούκα για τον αγώνα του σε όλη την προεκλογική περίοδο. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: «Θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Προχωράμε ενωμένοι, συντεταγμένοι, αποφασισμένοι υπό την ηγεσία του. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς περιστροφές. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον Χάρη Δούκα για τον αγώνα του σε όλη την προεκλογική περίοδο. Η μεγάλη συμμετοχή των μελών και φίλων μας και τις δύο Κυριακές δημιούργησαν ένα πολιτικό αποτέλεσμα δυναμικής για την Παράταξη που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε συνθήκες ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια υποδειγματική εσωκομματική διαδικασία από την οποία το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενισχυμένο, όπως και η ηγεσία του. Και από αύριο ξεκινάμε τον αγώνα για τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο».

Διαμαντοπούλου: Ο Ανδρουλάκης πρέπει να προχωρήσει σε συνέδριο

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, από το Βερολίνο, η κυρία Διαμαντοπούλου, συνεχάρη τον κ. Ανδρουλάκη. Οπως τόνισε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε πως ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα συνέδριο, λαμβάνοντας ωστόσο -όπως είπε- υπόψη του τη νέα ανθρωπογεωγραφία που προέκυψε από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Τόνισε επίσης πως στην πορεία προς το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να κάνει τις πρώτες ενδεικτικές κινήσεις επί των προσώπων, των συμπεριφορών και των πολιτικών.

Είπε, μεταξύ άλλων, πως εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του κ. Δούκα, επισημαίνοντας πως δεν εκφράζει ο κ. Ανδρουλάκης το 60% και ο κ. Δούκας το 40%

Κατρίνης: Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει την εντολή των πολιτών να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και νικηφόρο

Τον Νίκο Ανδρουλάκη συνεχάρη ο Μιχάλης Κατρίνης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Έχει την εντολή των πολιτών να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και νικηφόρο» αναφέρει κ. Κατρίνης.

Γιαννακοπούλου: Εξουσιοδότηση στον Ανδρουλάκη για ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ

Η Νάντια Γιαννακόπούλου έστειλε sms στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου! Ο λαός του ΠΑΣΟΚ σου έδωσε την εξουσιοδότηση να προχωρήσεις συνθετικά για ένα μεγάλο ΠAΣOK που θα δείξει ότι γίνεται Κίνημα Αλλαγής και κόμμα με κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Σε αυτήν την προσπάθεια θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή με όλες μου τις δυνάμεις».

