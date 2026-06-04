Στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις, από τη διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια έως το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ.

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη της Βουλγαρίας τόσο στη ζώνη του Ευρώ όσο και στη ζώνη Σένγκεν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξελίξεις που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, καθώς διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές αλλά και τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε μάλιστα ότι περίπου δύο εκατομμύρια Βούλγαροι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνουν ακόμη ευκολότερες οι μετακινήσεις τους.

Αναφερόμενος στη διμερή συνεργασία, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα διασυνδεσιμότητας και στις υποδομές, κάνοντας λόγο για τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου που θα συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Παράλληλα, στάθηκε στα ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ειδικότερα στην προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τον διασυνδετήριο αγωγό IGB σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βουλγαρία είχε αυξημένες ανάγκες ενεργειακής τροφοδοσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, οι δύο χώρες μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση αυτών των υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη επίτευξης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συμφωνίας για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, τόσο για τον ποταμό Άρδα και τον Έβρο όσο και για τον Νέστο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, απαιτείται πλέον ένας σταθερός και μακροχρόνιος σχεδιασμός, ο οποίος θα επιτρέψει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων που αφορούν όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πιθανές απειλές προερχόμενες από ανατολικά. Εκτίμησε ακόμη ότι η απόκτηση κοινών αμυντικών συστημάτων δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, προς όφελος τόσο των διμερών σχέσεων όσο και της συνολικής επιχειρησιακής συνοχής του ΝΑΤΟ.

Στο μέτωπο των Δυτικών Βαλκανίων, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η περιοχή ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ενταξιακή πορεία κάθε χώρας πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και να συνδέεται με τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η διατήρηση των πόρων της συνοχής και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το υπό διαμόρφωση Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών, προστατεύοντας ιδίως τις οικονομίες που δεν διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ανταγωνιστικότητας με τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες της Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

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