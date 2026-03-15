Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εν μέσω τρικυμίας μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Συνέδριο του, με τις κάλπες για την εκλογή συνέδρων να ανοίγουν σήμερα στις 7.00 μέχρι και τις 19.00.

Τη μάχη του σταυρού για μια θέση στο ταεκβοντο δίνουν περίπου 5.800 υποψήφιοι, για 4.000 θέσεις. Στην ψηφοφορία μετέχουν μόνο εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος από 16 ετών και το αντίτιμο της συμμετοχής στην εσωκομματική διαδικασία είναι στα 2 ευρώ. Για τις ανάγκες της διαδικασίας θα λειτουργούν 450 εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα εκλογικά κέντρα:

Tην άλλη Κυριακή θα διεξαχθούν οι εκλογές για τους χώρους Εργασίας και Επιστημόνων.

Προεδρική φρουρά και εσωκομματική αντιπολίτευση κάνουν αγώνα δρόμου για το πλασάρισμα στο Συνέδριο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ισχυρό προβάδισμα. Τη μάχη για την επιρροή στους συνέδρους ωστόσο δίνουν και οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης αλλά και ο Παύλος Χρηστίδης.

