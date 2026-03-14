Κικίλιας: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την απαράδεκτη στοχοποίηση των πλοίων της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας, καθώς και για την παράνομη μετανάστευση μίλησε σε συνέτευξή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Με βλέπετε προβληματισμένο γιατί όσο διαρκούν οι συρράξεις και δεν διαφαίνεται μία πιθανότητα εξεύρεσης ειρηνικής λύσης ή διευθέτησης, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και φυσικά και στην ευρωπαϊκή οικονομία, άρα και στην ελληνική - πληθωρισμός, αύξηση των τιμών ενέργειας, αύξηση των τιμών των προϊόντων», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή: «Πάνω απ' όλα μας απασχολεί η ασφάλεια των ναυτικών μας και μετά η ασφάλεια του στόλου μας. Ως κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία και εξετάζουμε βήμα-βήμα ποιο πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί για να προστατευθούν οι συμπολίτες μας» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως, όμως, επισήμανε «εγώ βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό. Υπάρχει όμως και μια έντονη ανησυχία, το καταλαβαίνετε, γιατί περνούν οι μέρες και όχι μόνο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά αρχίζουν και χτυπήματα σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Χτυπήματα είτε πυραυλικά είτε με drones σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά σε ξενοδοχεία, στις γύρω χώρες, άνθρωποι κινδυνεύουν, άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όλο αυτό μας προβληματίζει, μας ανησυχεί και όσο συνεχίζεται και αυξάνει χρονικά, τόσο πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί».

Σχετικά με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι το 2025 οι ροές από την Τουρκία μειώθηκαν κατά 55% συγκριτικά με το 2024, γεγονός που, όπως είπε, συνιστά «πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία της πολιτικής μας και του Λιμενικού Σώματος και δείχνει και μια διάθεση συνεργασίας και με την άλλη πλευρά με την οποία υπάρχουν, πλέον, δίαυλοι επικοινωνίας».

Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «η αποσταθεροποίηση της περιοχής της Λιβύης έχει οδηγήσει σε σημαντικές ροές από την Ανατολική Λιβύη στην Κρήτη, οι οποίες επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που επικρατούν». «Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες και με την Ανατολική Λιβύη, ώστε να υποστηρίξει τις υποδομές και τις δομές εκεί, προκειμένου να συγκρατηθούν οι ροές, όπως έκανε με τη Δυτική Λιβύη και αυτό βοήθησε την Ιταλία και τη Μάλτα» είπε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας: «Πολύ σωστά προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης σε δομές στην Κρήτη. Πρέπει να δημιουργηθούν δομές στο Ηράκλειο και στα Χανιά -κλειστές δομές εκτός τουριστικών περιοχών- έχουν βρεθεί αυτοί οι χώροι. Στη χώρα μας απαγορεύεται να εισέλθει κάποιος αν δεν το κάνει δια της νόμιμης οδού και άρα, θα είναι έγκλειστος μέχρι να εξεταστεί αν δικαιούται άσυλο, αν προέρχεται από εμπόλεμη ζώνη ή όχι ή αν πρέπει να επιστρέψει πίσω στη χώρα από την οποία ήρθε.

Η πολιτική μας είναι αυτή και τείνει να ευθυγραμμιστεί σε αυτή την πολιτική και η υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και ειδικά των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων ήταν καταστροφική και για τη χώρα μας -όταν εφαρμόστηκε το 2015- και σίγουρα για την Ευρώπη. Κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι ότι δεν είμαστε χώρος, είμαστε η ευρωπαϊκή ήπειρος, είμαστε χώρες με σύνορα, έχουμε ευρωπαϊκά σύνορα και θαλάσσια σύνορα και αν δεν τα προστατεύσει κανείς αυτά, αν δεν είναι εκεί να κάνει το καθήκον του, τότε μετά δυστυχώς βιώνει υπερπολλαπλάσια προβλήματα μη ενσωμάτωσης, προβλήματα με ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχονται τον πολιτισμό μας, τον τρόπο ζωής μας, τους κανόνες ασφαλείας μας, το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας κλπ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.