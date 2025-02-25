Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 15:00 θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα 111, στη Βουλή. Αναμένεται να τεθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, η στρατηγική του κόμματος για τα επόμενα βήματα, οι πρωτοβουλίες για τη δικαιοσύνη και η πρόταση δυσπιστίας. Βέβαια, για μια ακόμη φορά αναμένεται να τονιστεί η σημασία της «ενιαίας γραμμής» του κόμματος. Τα συμπεράσματα αλλά και η επαφή με τον κόσμο στο Βόρειο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της πρώτης συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση των στελεχών. Ο στόχος για αμφίπλευρη διεύρυνση είναι πάντα στο τραπέζι, με πολλούς να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Παππά, είναι θέμα ημερών.

Εκδήλωση για τη δικαιοσύνη

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τις θεσμικές του πρωτοβουλίες και την Τετάρτη διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο: «Ανοίγουμε τον διάλογο για τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική θωράκιση του Κράτους Δικαίου» με ομιλητές τους:

- Δημήτρη Βερβεσό, Πρόεδρο Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρος Δ.Σ.Α

- Βασίλειο Μαρκή, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. και Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

- Αντώνη Καραμπατζό, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνοντας έμφαση στον δημιουργικό διάλογο και τις προτάσεις που θα κατατεθούν.

Αναμένεται να αναφερθεί στη δυσπιστία του κόσμου για τη δικαιοσύνη και τη θωράκιση της μέσω της διάκρισης των εξουσιών στην πράξη. Στο δεκάλεπτο χαιρετισμό του θα σταχυολογήσει τα πιο σημαντικά σημεία και στη συνέχεια τον λόγο θα πάρουν οι σημαντικοί ομιλητές.

Τι απαντούν στα περί αστάθειας

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να χειριστεί το ζήτημα των Τεμπών με κυνικούς όρους powergame επιστρατεύοντας μάλιστα υπουργούς προερχόμενους από την ακροδεξιά, όπως οι κ.κ. Βορίδης και Γεωργιάδης, για να τρομοκρατούν τον κόσμο με θεωρίες του τύπου «αν πέσει ο Μητσοτάκης θα έρθει το χάος και θα πεινάσετε».

«Ελπίζω η κυβέρνηση να καταδικάσει τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη που ζητούσε από τους Νεοδημοκράτες να απαντούν με οργή. Τι σημαίνει οργή; Αυτές οι δηλώσεις δεν εκπέμπουν ηρεμία αλλά ενσταλάζουν το δηλητήριο διχασμού, της τοξικότητας και της διαίρεσης. Εμείς θέλουμε οι συγκεντρώσεις της Παρασκευής να είναι δημοκρατικές, ακηδεμόνευτες και ακομμάτιστες», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στην παρουσία του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της EΡΤnews.

Πρόταση δυσπιστίας 5 Μαρτίου;

Στη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η πρόταση δυσπιστίας θα κατατεθεί με τα νέα στοιχεία. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Η πρόταση μομφής θα πρέπει να κατατεθεί μόλις γνωστοποιηθούν τα επίμαχα πορίσματα.

Ως προς τη δημόσια τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον γνωστοποιηθούν τα πορίσματα την Πέμπτη, να κατατεθεί άμεσα η πρόταση δυσπιστίας στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι εφόσον αυτό γίνει την Πέμπτη, δεν θεωρούν πρόσφορη μέρα κατάθεσης της πρότασης μομφής την Παρασκευή καθώς είναι η μέρα που είναι προγραμματισμένη η διαμαρτυρία των πολιτών σε εκατοντάδες πόλεις ανά την επικράτεια πρέπει να ακουστεί ηχηρά και ατόφια, και τίποτα να μην την επισκιάσει.

Έπειτα ακολουθεί το τριήμερο της Αποκριάς και στελέχη της πράσινης παράταξης τόνιζαν ότι η τριήμερη συζήτηση, κατά την οποία στόχος είναι να εκτεθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και να δεχτεί πολιτικό σφυροκόπημα δεν είναι πρόσφορο να θαφτεί μέσα στο τριήμερο, αυτό θα ήταν διέξοδος διαφυγής για τη ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση κρίνει σκόπιμο αν την Πέμπτη γνωστοποιηθούν τα πορίσματα, η πρόταση μομφής να γίνει αφού η ολομέλεια θα ψηφίσει την προανακριτική επιτροπή για τον Τριαντόπουλο, δηλαδή μετά την Τρίτη 4 Μαρτίου» σημείωναν τα ίδια στελέχη.

