Μετά τη συζήτηση για την προανακριτική η πρόταση δυσπιστίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όποιος αναζητήσει το τελευταίο διάστημα σημεία όπου ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στην ίδια πλευρά θα κουραστεί πολύ και άδικα. Οι δρόμοι των δυο κομμάτων, ειδικά για την υπόθεση των Τεμπών, είναι χωριστοί με τη μια πλευρά να επιχειρεί να προσπεράσει την άλλη. Οι διαφωνίες τους θα μεγαλώνουν όσο τα δημοσκοπικά νούμερα και των δυο δεν «ανθούν». Σε κορυφαία αντιπαράθεση εξελίσσεται η πρόταση δυσπιστίας όπου οι διαφορετικές οπτικές συνεχίζονται και στο «παρά πέντε» της κατάθεσής της.

Από την Κουμουνδούρου επιμένουν πως δεν πρέπει να συνεχίζουν να κάνουν «δώρο» στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη μη παρουσία του στη Βουλή. Το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας συνεδρίασε και αποφάσισε πως πρέπει να υπάρχει συντονισμός την Παρασκευή των κοινωνικών με τις πολιτικές δράσεις. Είναι ξεκάθαρο πως στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει απολύτως στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από την πρώτη στιγμή είχαν δηλώσει πως η συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ALPHA και η αλλαγή στρατηγικής που έκανε ήταν αρκετή προκειμένου να αμφισβητηθεί η πλειοψηφία. Ο Σωκράτης Φάμελλος για άλλη μια φορά προτάσσει τη σύμπραξη των προοδευτικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ωστόσο χωρίς το ΠΑΣΟΚ οι απαιτούμενες 50 υπογραφές για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας δεν μπορούν να μαζευτούν. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας διαθέτουν 43 βουλευτές.

Σε άλλο μήκος κύματος εξακολουθεί να κινείται το ΠΑΣΟΚ με πηγές να τονίζουν πως αν η πρόταση δυσπιστίας ξεκινούσε την Παρασκευή θα «καπέλωνε» τις μεγάλες συγκεντρώσεις των πολιτών σε όλη τη χώρα. Βλέπουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ένα «άγχος» όλο το τελευταίο διάστημα και επιμένουν πως πρέπει πρώτα να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα τις επόμενες ημέρες. Εξηγούν, μάλιστα πως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας η συζήτηση θα χανόταν γεγονός που θα βόλευε πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίζονται κάθετοι πως δεν πρέπει να αναβληθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο που είναι προγραμματισμένη σε μια εβδομάδα από σήμερα. Ήταν, άλλωστε μια πρωτοβουλία της Χαριλάου Τρικούπη. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ κρατά τα «κλειδιά» των εξελίξεων φαίνεται πως η πρόταση δυσπιστίας θα κατατεθεί – εφόσον συμπράξουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς – είτε το βράδυ της Τρίτης 4 Μαρτίου, όπου θα έχει ολοκληρωθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας είτε την επόμενη ημέρα.

To επόμενο διάστημα στη συζήτηση για τη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων θα μπει και το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Ήδη ο Σωκράτης Φάμελλος χτύπησε ένα «καμπανάκι» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα άσχημα ποσοστά των σοσιαλδημοκρατών ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησε ο Όλαφ Σολτς. Το κόμμα της Αριστεράς στη Γερμανία διασώθηκε παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις που υπήρχαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.