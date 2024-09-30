Προβάδισμα 13,1 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ και πέμπτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ δίνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. H έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 1502 νοικοκυριών στο διάστημα 24-28 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1%, το ΠΑΣΟΚ 14%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτήν τη δημοσκόπηση διατηρεί μονοψήφιο ποσοστό, λαμβάνοντας 7,7%. Το ΚΚΕ βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με 8,8%, με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί με 7,8%.

Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,8%, και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, η ΝΙΚΗ με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, και η Νέα Αριστερά με 2,1%.

Για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Ενόψει των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται να προηγείται τόσο στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν όσο και σ’ αυτούς που από το σύνολο του δείγματος δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στις εκλογές. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν είναι:

Ν. Ανδρουλάκης 32.2%

Χ. Δούκας 30.7%

Π. Γερουλάνος 15.2%

Α. Διαμαντοπούλου 15.0%

Ν. Γιαννακοπούλου 3.3%

Μ. Κατρίνης 2.7%

Αναποφάσιστοι, ΔΓ/ΔΑ 0.8%

Στην πρόθεση ψήφου σ’ αυτούς που από το σύνολο του δείγματος δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στις εκλογές:

Ν. Ανδρουλάκης 26.5%

Δούκας Χ. 25.8%

Α. Διαμαντοπούλου 18.1%

Π. Γερουλάνος 15.8%

Μ. Κατρίνης 5.2%

Ν. Γιαννακοπούλου 4.6%

Αναποφάσιστοι, ΔΓ/ΔΑ 4.0%

Όσον αφορά στη δημοφιλία των υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος έρχεται πρώτος στο σύνολο των ερωτηθέντων, με ποσοστό 46,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 45,5%, η Άννα Διαμαντοπούλου με 44%, ο Χάρης Δούκας με 42,1%, η Νάντια Διαμαντοπούλου με 32,2% και τέλος ο Μιχάλης Κατρίνης με 28,5%.

Μεταξύ των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ, πρώτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 71,1% και ακολουθεί ο Παύλος Γερουλάνος, με 59,9%. Τρίτη έρχεται η Άννα Διαμαντοπούλου με 57% και ακολουθούν ο Χάρης Δούκας με 55,3%, ο Μιχάλης Κατρίνης με 45,6% και η Νάντια Γιαννακοπούλου με 40,7%.

Στο δίδυμο Νίκος Ανδρουλάκης – Χάρης Δούκας στον δεύτερο γύρο, στο σύνολο (αυτοί που ψηφίζουν) οι επιδόσεις είναι 43.7% έναντι 43.1%.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι: 46.3% – 43%.

Στην ερώτηση «Ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 41,3% απάντησε Κανένας, ενώ το 14,3% ψήφισε τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,5% και σε απόσταση αναπνοής η Άννα Διαμαντοπούλου με 11,4%. Το 10,2% ψήφισε «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ», ενώ με αρκετή διαφορά ακολούθησαν οι Παύλος Γερουλάνος (7,5%) και Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου με 1,9% έκαστος.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 25,3% ψήφισε Νίκο Ανδρουλάκη και ακολούθησαν: Χάρης Δούκας: 21,4%, Άννα Διαμαντοπούλου: 15,7%, Παύλος Γερουλάνος: 9,5%, Μιχάλης Κατρίνης 2%, Νάντια Γιαννακοπούλου 1,1%, Κανένας 15,2%, Δεν ξέρω / Δεν απαντώ: 9,8%

Για τις διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 45.9% επιθυμεί την επανεκλογή του Σ. Κασσελάκη, ενώ το 43.8% την εκλογή κάποιου άλλου.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αν μετρήσουμε τους υποψήφιους που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα ή που έχουν δηλώσει ότι μπορεί και να είναι οι προτιμήσεις είναι: Σ. Κασσελάκης 43.5%, Σ. Φάμελλος 25.8%, Π.Πολάκης 14%, Α. Γκλέτσος 4.8%, Ν. Φαραντούρης 2.2%, ενώ το 8.1% δηλώνει κανένα από αυτούς και το 1.6% δεν απαντά.

Στην κοινή γνώμη και πάλι όπως στο προηγούμενο ερώτημα οι απαντήσεις δίνουν μια άλλη εικόνα. Ο Σ. Φάμελλος προηγείται με 26.3% έναντι 21.1% του Σ. Κασσελάκη και ακολουθούν Π.Πολάκης με 14%, Α. Γκλέτσος με 8.6%, Ν. Φαραντούρης με 3.3, ενώ το 21% απαντά κανένα από αυτούς , ενώ το 5.7% δεν απαντά.

Στην κοινή γνώμη το 24,5% τάσσεται υπέρ της επανεκλογής του Σ. Κασσελάκη και το 50,9% να νικήσει κάποιο άλλο στέλεχος, με το 24,7% να μην απαντά.

Για τους πολιτικούς συσχετισμούς

Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ προηγείται με 25% με 12.1% διαφορά του σταθερά πια δεύτερου ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται με 12.9% ανεβάζοντας την επίδοσή του. Συνεχίζεται η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται πια στην 5η θέση με 7.1%. Στην τρίτη και τέταρτη θέση βρίσκονται πια αντίστοιχα το Κ.Κ.Ε με 8.1% και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 7.2%. Ακολουθούν ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 3.5%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 3.3%, ΝΙΚΗ με 3.1%, ΜΕΡΑ 25 με 2.2%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1.9%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 3.3%. Η γκρίζα ζώνη ( λευκό, άκυρο,αποχή , αναποφάσιστοι ) αθροίζεται στο 22.4%

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις των κομμάτων είναι: Ν.Δ 27.1%, ΠΑΣΟΚ 14%, Κ.Κ.Ε 8.8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7.8%, ΣΥΡΙΖΑ 7.7% ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.8%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3.6%, ΝΙΚΗ 3.4%, ΜΕΡΑ 25 2.4%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2.1%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 3.6%, Αναποφάσιστοι 16%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.