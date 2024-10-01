Αντίστροφη μέτρηση για την 6η Οκτωβρίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο «πόλεμος» των πέντε ημερών που απομένει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες στο ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κρίσιμος για τους υποψηφίους. Δεν είναι λίγος χρόνος για την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων ούτε αρκετός για να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες.

Το γεγονός πως ακόμα συζητάνε στη Χαριλάου Τρικούπη για τις κάλπες και οι εκπρόσωποι των «έξι» δεν έχουν λάβει στα χέρια τους τις τελικές λίστες δείχνει τον εκνευρισμό που υπάρχει. Και κυρίως την προσοχή που δίνουν ακόμα και για κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχομένως να είναι καθοριστικές. Σήμερα θα συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν εικόνα που βρίσκονται και τι μπορούν να περιμένουν. Έχουν στα χέρια τους και πολλές έρευνες που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Το λάθος της τελευταίας στιγμής θέλουν να το αποφύγουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει όντως μια φόρα δημοσκοπική και αυτός που θα κρίνει ο κόσμος πως είναι ο περισσότερο «πρωθυπουργίσιμος» θα κερδίσει σημαντικούς πόντους.

Οι έρευνες των εταιριών μετρήσεων, χωρίς μεγάλη διαφορά, δίνουν προβάδισμα στον Νίκο Ανδρουλάκη στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο οι υπόλοιποι τρεις διεκδικητές του εισιτηρίου για τον δεύτερο γύρο δεν το βάζουν κάτω. Θυμούνται πως τα αποτελέσματα του 2021 δε συμβάδιζαν απολύτως με τις δημοσκοπήσεις. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε εμφανιζόταν ακόμα και πρώτος και τελικά ήρθε τρίτος με τον Γιώργο Παπανδρέου να κόβει δεύτερος το νήμα.

Για τη μάχη της 6ης Οκτωβρίου ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν.

Όπως και σε όλες τις εσωκομματικές εκλογές.

Οι προσδοκίες που υπάρχουν για αυξημένη συμμετοχή - σίγουρα άνω των 300.000 – συγκροτεί ένα εκλογικό σώμα που δεν είναι γνωστό.

Πόσο μάλλον όταν αυτός ο πήχυς ανέβει ακόμα πιο πολύ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο ο νέος πρόεδρος θα έχει ένα πολύ ισχυρό χαρτί στα χέρια του ειδικά να οι συγκρίσεις με τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθήσουν ευνοούν πολύ το πράσινο στρατόπεδο.

Ποιος ή ποια θα είναι, όμως το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου; Εκτιμάται πως αν προσέλθουν πολίτες που επανακάμπτουν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να συστρατευθούν στην πλειοψηφία τους είτε με τον Χάρη Δούκα είτε με τον Άννα Διαμαντοπούλου. Απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό και οι δυο.

Στο «στρατόπεδο» του Νίκου Ανδρουλάκη ευελπιστούν πως ο νυν πρόεδρος θα καρπωθεί τα καλά δημοσκοπικά νούμερα του τελευταίου μήνα και το σχεδόν double score που καταγράφεται σε σχέση τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Γερουλάνος έχει το πλεονέκτημα πως δέχεται τα λιγότερα πυρά από τους υπόλοιπους υποψηφίους και αυτό του δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική σε περίπτωση που καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο. Η κουβέντα, ωστόσο για τις κάλπες της 13ης Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή και θα εξαρτηθεί και από τις δυνάμεις που θα καταγράψουν οι Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου.



