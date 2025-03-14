Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής η σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-3-2023 και 6-3-2023 από τον πρώην Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και συγκεκριμένα την αλλοίωση του χώρου.

Τα μέλη της επιτροπής:

Από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

1. Βρεττάκος Γεώργιος

2. Δεληκάρη Αγγελική

3. Ζεμπίλης Αθανάσιος

4. Καλογερόπουλος Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καραμπατσώλη Κωνσταντίνα

7. Κεφάλα Μαρία – Αλεξάνδρα

8. Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος

9. Κρητικός Νεοκλής

10. Μαντάς Περικλής

11. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος

12. Οικονόμου Θωμαΐς (Τζίνα)

13. Παπασωτηρίου Σταύρος

14. Σκόνδρα Ασημίνα

Από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

15. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

16. Λιακούλη Ευαγγελία

17. Μουλκιώτης Γεώργιος

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

18. Γαβρήλος Γεώργιος

19. Κόκκαλης Βασίλειος

Από το ΚΚΕ:

20. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

21. Κομνηνάκα Μαρία

Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:

22. Παπαδάκης Παράσχος

Από τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

23. Τζανακόπουλος Δημήτριος

Από τη ΝΙΚΗ:

24. Οικονομόπουλος Τάσος

Από την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ:

25. Καραγεωργοπούλου Ελένη

Από τους ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ:

26. Κόντης Ιωάννης

Από ανεξάρτητους Βουλευτές

27. Λινού Αθηνά

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού θα αποτελέσει τακτικό μέλος της Προκαταρκτικής Επιτροπής κατά του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-2-2023 και 6-3-2023, σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του για τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η κ. Λινού κληρώθηκε σήμερα μεταξύ των 10 ανεξάρτητων βουλευτών που εκδήλωσαν, με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Ειδική Επιτροπή.

Η συμμετοχή ως μέλους της Επιτροπής και ενός ανεξάρτητου βουλευτή είχε κριθεί αναγκαία για την αντιπροσωπευτικότητά της σε σχέση με το Σώμα της Ολομέλειας, καθώς η Βουλή σήμερα αριθμεί συνολικά 23 ανεξάρτητους βουλευτές.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίζεται σε δύο μήνες από τη συγκρότησή της.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα έχει η Διεύθυνση Ειδικών Μονίμων Επιτροπών, η δε τήρηση των πρακτικών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.

Η πρώτη συνεδρίαση της Προκαταρτικής Επιτροπής ορίσθηκε να γίνει στις 10 το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, 18 Μαρτίου, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνσταντίνου Τσαλδάρη» (223), για την εκλογή του προεδρείου της. Σύμφωνα με τον ΚτΒ στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την ανάδειξη, με μυστική ψηφοφορία, του προεδρείου της, θα προεδρεύσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

