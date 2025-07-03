Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σκληρή γραμμή επιλέγει το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει φαρμακερά στον πρωθυπουργό που δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο όπως ανέφερε για το πάρτι κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το φθινόπωρο του 2023, μετά και την αποκάλυψη των επιστολών του πρώην προέδρου του Οργανισμού Ευάγγελου Σημανδράκου προς τον τότε υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο.

«Ο πρωθυπουργός το παίζει ξανά ανήξερος λέει ότι θα παλέψει τις παθογένειες του παρελθόντος, έχει μεγαθυμία ότι θα σηκώσει το σταυρό όλων όσων κυβέρνησαν εμείς δε θέλουμε εμείς θέλουμε να απολογηθεί για τα δικά του πεπραγμένα. Ωραίο είναι αυτό το αφήγημα με τις παθογένειες τελικά έχει πρωθυπουργό η χώρα; Έχει κυβέρνηση; Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ευθύνη; Κάλυψε μία εγκληματική συμμορία της ΝΔ », ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΕΡΤ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν να θέτουν ερωτήματα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Γιατί ενώ γνωρίζατε, δεν σταματήσατε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα; Γιατί καλύψατε τα "γαλάζια" κυκλώματα; Γιατί ακόμη και σήμερα δεν αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας απέναντι στον ελληνικό λαό;» αναφέρουν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα κάνουν λόγο για γαλάζιο κύκλωμα με πολιτική προστασία.

«Δεν υπάρχει «δυστυχώς αποτύχαμε» κύριε Μητσοτάκη υπάρχει «δυστυχώς μας πιάσανε» διότι γνωρίζετε την αποτυχία μια πενταετία δεν κάνατε τίποτα γιατί καλύπτατε ένα γαλάζιο κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο οδηγεί σήμερα τον λαό να πρέπει να πληρώσει ένα δις πρόστιμο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Κουβαρά.

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μελετά ενδελεχώς τη δικογραφία και στόχος είναι η κατάθεση του αιτήματος για προανακριτική την επόμενη εβδομάδα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει το χρέος του για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θυμίζοντας ότι ο ίδιος προσωπικά αλλά και το κόμμα του με ερωτήσεις στη Βουλή αποκάλυπταν το σκάνδαλο και ζητούσαν εξηγήσεις, όμως δέχονταν πόλεμο λάσπης από το επιτελικό κράτος της ΝΔ.

Διοικητές άλλαζαν σαν τα πουκάμισα: Έξι διοικητές σε έξι χρόνια, σημειώνουν από την πράσινη παράταξη ενώ σχολιάζουν την άνεση με την οποία τα μέλη της «γαλάζιας παρέας» μιλούν στο τηλέφωνο για πολιτικά πρόσωπα.

Αφού πέσει φως στην υπόθεση και οι υπαίτιοι κληθούν να λογοδοτήσουν, επόμενος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η Πολιτική Αλλαγή. Ενώ από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ.

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές δεν θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είναι αυτόνομη θα συγκυβερνήσει με άλλους έχει πολλούς στα δεξιά. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει στην κυβέρνηση θα αγωνιστώ μέχρι τέλους θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κληθείς να απαντήσει για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε :

«Ο λαός έχει μνήμη και έδειξε με τις αποφάσεις του στην κάλπη πως αξιολογεί πολιτικά πρόσωπα και κυβερνητικές περιόδους. Όμως ο καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα να διαλύσει κόμμα, έχουμε δει πολλά στην πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας όμως τώρα είναι βουλευτής και πρέπει να μας πει για την 717 δεν τον έχω ακούσει να μας λέει τι συνέβη επί πρωθυπουργίας του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που οι προϋποθέσεις που πάτησε η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας είναι νομοθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας πει αυτά και μετά έχει δικαίωμα να κάνει και κόμμα και να αξιολογήσει ο λαός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.