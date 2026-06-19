Εκτροχιασμός συρμού του Μετρό στην περιοχή Μποστάντζι της Κωνσταντινούπολης αναφέρθηκε πριν από λίγο σε τοπικά Μέσα. Μετά το περιστατικό, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και συνεργεία του Μετρό. Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

İstanbul Bostancı'da bir metro treninin raydan çıktığı bildirildi. Olayın ardından yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi pic.twitter.com/eeiELtX6yp June 19, 2026

Όπως αναφέρθηκε, οι επιβάτες, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων συνεργείων, περπάτησαν μέσα από τη σήραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.



Πηγή: skai.gr

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