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Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός του Μετρό, τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - Βίντεο

Οι υπόλοιποι επιβάτες περπάτησαν μέσα από τη σήραγγα για να απομακρυνθούν, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα

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Εκτροχιασμός συρμού του Μετρό στην περιοχή Μποστάντζι της Κωνσταντινούπολης αναφέρθηκε πριν από λίγο σε τοπικά Μέσα. Μετά το περιστατικό, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και συνεργεία του Μετρό. Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρθηκε, οι επιβάτες, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων συνεργείων, περπάτησαν μέσα από τη σήραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μετρό Κωνσταντινούπολη εκτροχιασμός
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