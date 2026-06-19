Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, το Τάγμα του Λευκού Αετού, μετά την έντονη κατακραυγή που προκάλεσε στην Πολωνία η απόφαση του Ουκρανού προέδρου να δώσει το όνομα εθνικιστών ανταρτών σε στρατιωτική μονάδα.

Οι συγκεκριμένοι αντάρτες θεωρούνται υπεύθυνοι για τις σφαγές χιλιάδων Πολωνών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις Πολωνίας και Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση του Πολωνού προέδρου να αφαιρέσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κρατική διάκριση συνιστά «στρατηγικό λάθος».

«Η απόφαση να αφαιρεθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας το Τάγμα του Λευκού Αετού αποτελεί στρατηγικό λάθος του προέδρου της Πολωνίας, το οποίο ωφελεί μόνο τη Μόσχα», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

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