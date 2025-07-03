Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λίγο πριν από τις ανακοινώσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, «Τι θα πράξει με τη χρηματοδότηση της άμυνας τρίτων χωρών που απειλούν τις χώρες της ΕΕ»;

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του τονίζει:

Στις 16 Ιουλίου προτίθεστε να ανακοινώσετε την έκθεση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπου θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της Άμυνας. Είναι αδιανόητο και πέραν κάθε λογικής, με χρήματα των πολιτών της Ένωσης μπορεί να είναι τρίτη χώρα, όπως είναι η Τουρκία που άμεσα ή έμμεσα απειλεί την Ελλάδα, η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια.

Κατόπιν τούτων, σας ερωτώ:

Θα χρηματοδοτήσετε την Άμυνα της Τουρκίας που είναι τρίτη χώρα, απειλεί την Ελλάδα και δεν έχει άρει ακόμη το casus belli εις βάρος της χώρας μου;

Πηγή: skai.gr

