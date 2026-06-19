Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου - Ισραήλ θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον, 23-25 Ιουνίου

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην προσπάθεια του Λιβάνου να δημιουργήσει κυρίαρχο κράτος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βηρυτός

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ρούμπιο «για τη στήριξη των ΗΠΑ στον Λίβανο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάρκο Ρούμπιο Ζοζέφ Αούν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο