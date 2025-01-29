Της Δέσποινας Βλεπάκη

Φαίνεται ότι «κλειδώνει» η 9η Φεβρουαρίου για τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου όλα τα στελέχη θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επαναλάβει τη δέσμευσή του για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και θα πει για μια ακόμα φορά «ναι» στην αμφίπλευρη διεύρυνση και στα ανοίγματα, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τη ΝΔ και είναι το κόμμα που θα φέρει την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Αυτό προϋποθέτει σκληρή δουλειά, δράσεις και πρωτοβουλίες εντός και εκτός Βουλής που θα στέλνουν το μήνυμα στην κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το σπίτι των προοδευτικών πολιτών που επιθυμούν την αλλαγή στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να ανακοινωθεί Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), η οποία θα οργανώσει το Οργανωτικό Συνέδριο του κόμματος.

Βέβαια, μια τέτοια απόφαση σημαίνει ουσιαστικά παύση της λειτουργίας των εκλεγμένων οργάνων όπως της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου, με την έως τώρα δομή τους, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις από στελέχη που περιμένουν τις συνεδριάσεις των οργάνων για να τοποθετηθούν πολιτικά.

Συνεχείς συσκέψεις - Επιχείρηση εξωστρέφειας

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στη Χαριλάου Τρικούπη για τον συντονισμό των δράσεων και των πρωτοβουλιών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα. Η πτώση στις δημοσκοπήσεις είναι κάτι που απασχολεί εντός του κόμματος και αποδίδεται κυρίως στη συζήτηση για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, η οποία άνοιξε άκαιρα και προκάλεσε τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ, μετά και από τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών πρώτης γραμμής στα τηλεοπτικά παράθυρα και όχι στα όργανα.

Εξωστρέφεια και προτάσεις είναι το μήνυμα που δίνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη και τις επόμενες εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος και πρόταση νόμου για το στεγαστικό, ενώ επεξεργάζονται σχέδιο και για το κράτος δικαίου και του Θεσμούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την πρώτη επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για τον αγροτικό τομέα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σήμερα συναντάται με αγρότες έξω από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά.

Η «μάχη» για τους ανεξάρτητους βουλευτές

Μπορεί ο Μιχάλης Χουρδάκης να προσχώρησε τελικά στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στον skai.gr ότι μέχρι πρότινος οι δίαυλοι επικοινωνίας ήταν ανοιχτοί με τη Χαριλάου Τρικούπη και φαίνεται ότι η θετική ψήφος της Ράνιας Θρασκιά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον Τάσο Γιαννίτση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ήταν η θρυαλλίδα των εξελίξεων με δεδομένο ότι και οι δύο πολιτευτές διεκδικούν έδρα στην ίδια περιφέρεια (Α’ Θεσσαλονίκης). Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επικοινωνία υπάρχει και με την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού.

Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Τα Περιφερειακά συνέδρια που διοργανώνει το κόμμα σε όλη την Ελλάδα θα είναι μια καλή ευκαιρία για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της πράσινης παράταξης για «αμφίπλευρη διεύρυνση».

Όσο για τον Μπαρχάν Μπουράν, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά πάντα είναι εντός κομματικής γραμμής, εκκρεμεί ένα δικαστήριό του τον Φεβρουάριο και ανάλογα με το αποτέλεσμα η πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει ανοιχτή.

Τέμπη: Περιμένουν το πόρισμα του ΕΜΠ για τις επόμενες κινήσεις

Στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν το πόρισμα του ΕΜΠ για να αποφασίσουν με βάση τα στοιχεία τις επόμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος είτε για προανακριτική είτε για πρόταση δυσπιστίας.

Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος σε τηλεοπτικό πάνελ αναμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ ότι η κυβέρνηση περιμένει τα στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος διερωτήθηκε «πώς τότε ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, διαβεβαίωνε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε φορτίο με εύφλεκτο υλικό που προκάλεσε την έκρηξη; Πώς βγήκε να πει κάτι τέτοιο πριν βγουν τα στοιχεία και τώρα μας λένε ότι τα περιμένουν;» σημείωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο MEGA.

