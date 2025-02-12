ΠΑΣΟΚ για αιώνιους φοιτητές : «Ιδεοληπτική εμμονή» της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ιδεοληπτική εμμονή επιμένει στην οριζόντια επιβολή του δυσμενούς μέτρου της διαγραφής φοιτητών, που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση Στέφανου Παραστατίδη Βουλευτή, υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας και Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα που δυσχεραίνει το διαχειριστικό και διοικητικό κόστος των πανεπιστημίων, παρότι συχνά διογκώνεται επικοινωνιακά καθώς οι φοιτητές αυτοί δεν απολαμβάνουν δωρεάν παροχών και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η λύση του όμως δεν μπορεί να αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα αριθμητικά δεδομένα, την κοινωνική του διάσταση, το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ των φοιτητών αλλά και τα συγκριτικά δεδομένα από τη διαχείριση του ζητήματος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, με τον νόμο 4009/2011 που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και ο οποίος παρέπεμπε σε αποφάσεις των πανεπιστημίων και στους εσωτερικούς κανονισμούς τους, η κυβέρνηση νομοθέτησε και εφαρμόζει μια διάταξη που παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δημιουργώντας για ακόμη μία φορά συνθήκες αναστάτωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πρόταση μας

Αντί μιας οριζοντίου τύπου λύσης αυτοματοποιημένης διαγραφής που θα οδηγήσει στην οριστική έξοδο χιλιάδες φοιτητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή παγιδευμένους σε μία βιοτική τροχιά επισφάλειας, προτείνουμε ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο που θα προσφέρει κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές και θα αφήνει την εξειδίκευση και την υλοποίησή τους στα Όργανα Διοίκησης και στους Κανονισμούς Σπουδών των Α.Ε.Ι. της χώρας.

Οι γενικές αρχές

Η δική μας θέση υπακούει σε ένα γενικό πλαίσιο αρχών που περιλαμβάνει:

Δημιουργία μηχανισμού στα πανεπιστήμια για να παρακολουθούν την πορεία των φοιτητών και να εξετάζουν και να αντιμετωπίζουν τη φοιτητική αποτυχία και διαρροή

Αύξηση Ανώτατου Ορίου Φοίτησης

Αντικειμενικά κριτήρια αυτόματης παράτασης του ορίου φοίτησης (πχ δήλωση και συμμετοχή σε ελάχιστο ποσοστό επί των οφειλόμενων μαθημάτων, επιτυχής εξέταση σε ποσοστό εξ αυτών κ.ο.κ)

Εξατομικευμένη προσέγγιση, υποχρεωτική προηγούμενη εισήγηση του Συμβούλου Σπουδών του κάθε Ιδρύματος.

Επέκταση των προβλεπόμενων στον νόμο λόγων εξαίρεσης από τη διαγραφή»

