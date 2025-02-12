Τρικάκια και συνθήματα από Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του Κώστα Τασούλα

Ομάδα κρούσης του Ρουβίκωνα πέταξε τρικάκια και φώναξε συνθήματα έξω από το σπίτι του Κώστα Τασούλα, λίγες ώρες μετά την εκλογή του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το επεισόδιο επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η επίθεση εκπροσώπων της χειρότερης εκδοχής του φασισμού στο σπίτι του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, την ημέρα της εκλογής του, με συνθήματα μίσους, δεν φοβίζει κανέναν δημοκρατικό πολίτη.

Εντούτοις, έχει τεράστια αξία να αναλογιστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πού οδηγεί η τακτική της τοξικότητας και των συκοφαντιών, ειδικά όταν μιλάμε για μια εθνική τραγωδία».



Πηγή: skai.gr

