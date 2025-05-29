«Η πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού για ίδρυση δήθεν ''Εθνικής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς'' αποκαλύπτει την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης: επικοινωνιακές ανακοινώσεις χωρίς θεσμικό περιεχόμενο, ανακύκλωση υπαρχόντων δομών, και απουσία στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας», υποστηρίζουν σε κοινή δήλωση τους ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Νικητιάδης και ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, Δημήτρης Σπυράκος.

Αναφέρουν ότι «αντί για μια πραγματική ανεξάρτητη αρχή με κανονιστικές αρμοδιότητες και εξουσία επιβολής κυρώσεων, ο κ. Μητσοτάκης ανακυκλώνει υπάρχοντες μηχανισμούς, χρησιμοποιεί στελέχη από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τη ΔΙΜΕΑ και τους ντύνει με νέα ονομασία για να βαφτίσει το αυτονόητο ως "μεταρρύθμιση"». «Η Νέα Δημοκρατία ''βαλκανοποίησε'' τη χώρα και τώρα θέλει να εφαρμόσει "πρότυπα Σουηδίας"», σχολιάζουν.

Τονίζουν ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε «ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την ίδρυση της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, ενός ανεξάρτητου, διοικητικά και λειτουργικά αυτόνομου φορέα, με σαφείς κανονιστικές ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες».

Ειδικότερα σημειώνουν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

-Προβλέπει πραγματική εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς

-Παρέχει ισχυρά εργαλεία προστασίας του καταναλωτή, όπως πρόστιμα βάσει κύκλου εργασιών και δεσμευτικά μέτρα

-Ενσωματώνει το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο

-Ιδρύει το Εθνικό Ίδρυμα Κατανάλωσης για τεκμηριωμένες μελέτες, συγκριτικές δοκιμές προϊόντων, ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή.

Επιπλέον υπογραμμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στις θέσεις του για: Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά από τη ΔΙΜΕΑ, ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος, δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.