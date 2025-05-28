Μητσοτάκης στο υπουργικό: Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας στα πρότυπα της Σουηδίας

«Συνεδριάζουμε σήμερα σε μια επέτειο σημαντική, καθώς στις 28 Μαΐου 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε στο Ζάππειο τη Συνθήκη Προσχώρησης της πατρίδας μας στην ΕΟΚ. Ουσιαστικά ταύτισε το πεπρωμένο μας με την Ευρώπη και 46 χρόνια μετά η χώρα μας είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της ηπείρου μας και όλα αυτά έχοντας ξεπεράσει αλλεπάλληλες δοκιμασίες όπως και μια πολυετή οικονομική περιπέτεια».

Με αυτήν την αναφορά ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για πυκνές διεθνείς εξελίξεις που διαδραματίζονται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον παραμικρό εφησυχασμό.

«Στόχος μία ασφαλέστερη και καλύτερη καθημερινότητα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με ορόσημο την Ελλάδα του 2030», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ενώ ανακοίνωσε μια Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας στα πρότυπα της Σουηδίας.

«Θα αναλάβει συνολικά την εποπτεία της αγοράς μαζί με την προστασία του καταναλωτή στα πρότυπα κυρίως σκανδιναβικών χωρών. Είναι μια Αρχή που θα λειτουργεί παράλληλα με την Αρχή Ανταγωνισμού, θα πλαισιώνεται από υφιστάμενα στελέχη του Συλλόγου του Καταναλωτή, της Γενικής Διεύθυνσης της Αγοράς, της ΔΙΜΕΑ. Θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των εξωδικαστικών συμβιβασμών.Παράλληλα θα υπάρχει σε λίγο ειδική εφαρμογή στα κινητά για να ενημερώνουν οι πολίτες αμέσως τους ελεγκτές.

«Θα κάνουμε και πρόσθετες ρυθμίσεις για σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να θεσπίσουν ειδική σήμανση για προϊόντα σε μικρό μέγεθος χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη μείωση τιμής. Άλλη μια πρωτοβουλία αφορά τις λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, έναν χώρο που δεν θα ανταγωνίζονται κατ ανάγκην τους εμπόρους. Χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Βαρύτερες οι ποινές για όσους απορρίπτεται η αίτηση ασύλου»

Ως προς τη μεταναστευτική πολιτική, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου και παραμονής μεταναστών στη χώρα, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εξετάζεται η επιβολή βαρύτερων ποινών για όσους δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές αποφάσεις, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας ενίσχυσης των επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του φράχτη στον Έβρο, χαρακτηρίζοντάς τον ως βασικό εργαλείο αποτροπής και «γραμμή άμυνας» της Ευρώπης. «Με την προστασία των συνόρων μας, κάνουμε δουλειά για όλη την Ευρώπη», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως προπύργιο ελέγχου των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε πως «όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, τότε πρέπει να κόβεται. Στο όνομα των διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στις αγροτικές ενισχύσεις».

«Είμαι σίγουρος ότι όλος ο αγροτικός τομέας θα αντιληφθεί τα οφέλη από την αλλαγή αυτή. Θέλουμε να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις χωρίς να χάνεται κανένα ευρώ στα χέρια επιτήδειων».

Δείτε φωτογραφίες από το υπουργικό συμβούλιο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.