Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μάχη του κέντρου έχει αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε μέσω της προοδευτικής διακυβέρνησης και της απλής αναλογικής που θέσπισε το 2016 να κυριαρχήσει στο χώρο. Το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε πεισματικά να συνεργαστεί και ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε το κόμμα στο 18% το 2023. Η συνέχεια είναι γνωστή με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει τα δεδομένα - τουλάχιστον αυτή την περίοδο - δίνοντας και πάλι τη «σκυτάλη» στο πράσινο στρατόπεδο.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης θα παλέψουν, όπως δείχνουν τα σημερινά δεδομένα, για το μεσαίο χώρο στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές του 2019 και μετά. Η μάχη θα είναι σκληρή και όχι εύκολη για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός πως δυο τελευταίες δημοσκοπήσεις τον φέρνουν μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο του 20% και με τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει σε μονοψήφια ποσοστά. Είναι ο πρώτος ενθουσιασμός που ευνοεί τη Χαριλάου Τρικούπη και το γεγονός πως κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια πολύ πετυχημένη εκλογική διαδικασία; Το σίγουρο είναι πως τον Νίκο Ανδρουλάκη τον βοηθάει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει με τη δημοσκοπική του πτώση ο καλύτερος «τροφοδότης» των κομμάτων της κεντροαριστεράς.

Στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσουν να εγκλωβίσουν τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της ώστε να αποκτήσουν περισσότερο χώρο στο κέντρο επαναπατρίζοντας και πολλούς από τους ψηφοφόρους τους. Το μετριοπαθές κοινό που έχει δυσαρεστηθεί ειδικά από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι ο πιο εύκολος στόχος αυτή τη στιγμή. Στη Νέα Δημοκρατία δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα δώσουν το επόμενο διάστημα έμφαση σε πολιτικές και προγράμματα με ευρεία κοινωνική απήχηση. Το ΠΑΣΟΚ θα έρθει σε δίλημμα για το αν θα πρέπει να κρατήσει μια σκληρή αντιπολιτευτική στάση ζητώντας ακόμα περισσότερα ή αν θα πρέπει να συναινέσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Ήδη έχουν συγκρουστεί για το ΑΣΕΠ, ενώ χθες διαφώνησαν και για τον Συνήγορο του Πολίτη με την κυβέρνηση να μην αποκτά την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Αν πραγματοποιηθεί η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο ή τις εκλογές και ο Νίκος Ανδρουλάκης γίνει και επίσημα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε η ώθηση που θα πάρει θα είναι πιο μεγάλη. Η κόντρα που έχει ξεκινήσει για τον κεντρώο χώρο ίσως να είναι και ο λόγος που το τετ α τετ των δυο αρχηγών δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Η κάθε πλευρά ρίχνει το «μπαλάκι» στην άλλη και μέχρι στιγμής τα μόνα ραντεβού μεταξύ των δυο ήταν η κόντρα τους στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η χειραψία που αντάλλαξαν στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Έξω από αυτή τη «μάχη» δεν θα μείνει και η εκλογή του επομένου Προέδρου της Δημοκρατίας στις αρχές του χρόνου.

