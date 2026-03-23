«Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την πλήρη απουσία στήριξης της οικονομίας», υποστηρίζουν σε κοινή δήλωση τους, η βουλευτής Ηρακλείου και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, και ο γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του κόμματος, Νίκος Κογιουμτσής.

Προσθέτουν ότι «σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αυξημένες τιμές στις μεταφορές, η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Αναφέρουν ειδικότερα ότι ενώ «η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η μικρομεσαία επιχείρηση, βρίσκεται επί έτη αντιμέτωπη με αυξημένα λειτουργικά κόστη, περιορισμένη ρευστότητα και κατακόρυφες αυξήσεις σε ενέργεια και μεταφορές», η κυβέρνηση σήμερα, «σιώπησε». «Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυσή της», αναφέρουν. Συμπληρώνουν ότι «η σιωπή αυτή δεν είναι απλώς μια παράλειψη, είναι άλλο ένα επεισόδιο μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής, μετά και την απουσία μέτρων στήριξης των ΜμΕ από την Κυβέρνηση στη ΔΕΘ».

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλούν την κυβέρνηση άμεσα να επανεξετάσει τη στάση της στα πάγια αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ρύθμιση δόσεων, ισότιμη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού, αλλά και να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης τους, «πριν οι συνέπειες των αυξήσεων γίνουν μη αναστρέψιμες για την ελληνική αγορά».

Πηγή: skai.gr

