Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκινά στοχευμένη έρευνα για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τα πραγματικά εμπόδια που τις κρατούν εκτός χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Αυτό γνωστοποίησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ειρήνη Τσεσμελή, η οποία επισήμανε ότι, διαχρονικά, η χώρα μας χάνει ευκαιρίες στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών οδηγιών και εργαλείων χρηματοδότησης.

Η ίδια εστίασε στο πώς τραπεζικές εγγυήσεις, αυστηρές προϋποθέσεις (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), αδιαφανείς διαδικασίες και περιορισμοί όπως το καθεστώς de minimis αποκλείουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευρωπαϊκή οδηγία του 2024 για την επιδότηση πολύ μικρών και ατομικών επιχειρήσεων η οποία, όπως είπε, δεν εφαρμόζεται επαρκώς στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προχωρά σε στατιστική έρευνα για την απορρόφηση των επιδοτήσεων, με στόχο να καταγραφούν τεκμηριωμένα τα εμπόδια και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. «Θέλουμε να δείξουμε πού πραγματικά πονάει το σύστημα. Τα άλλα κράτη-μέλη προστατεύουν τις επιχειρήσεις τους. Στην Ελλάδα πάντα βρίσκουμε μπροστά μας ένα εμπόδιο», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η κ. Τσεσμελή τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία υπάρχουν, όμως απαιτείται πολιτική βούληση, απλούστευση διαδικασιών και ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ώστε τα κονδύλια να φτάνουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

