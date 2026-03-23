«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης επιδοτούν την ακρίβεια με την επιδοματική λογική τους και δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος της μεγάλης ακρίβειας: την αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, παράγοντες που επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τα επίσης ανεπαρκή μέτρα που προηγήθηκαν, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη λιανική και σε ελάχιστα προϊόντα, δεν μπορούν να εμποδίσουν την άνοδο των τιμών που ξεπερνούν τις αντοχές των περισσότερων πολιτών», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων» και «ταυτόχρονα, επιμένει να αφήνει ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους που δημιουργούν τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, που με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν την υστέρηση των σημερινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει αναφορά στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία που «μειώνουν φόρους» την ώρα που «στην Ελλάδα δίνουν επιδόματα».

«Παρότι καμία παροχή, ειδικά για τους πιο ευάλωτους, δεν είναι περιττή, ο ελληνικός λαός δικαιούται μέτρα που θα τον θωρακίσουν σταθερά απέναντι στην υπέρμετρη ακρίβεια, τις οικονομικές κρίσεις και κυρίως, την αυθαιρεσία των ισχυρών της αγοράς», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και παραπέμπει στις «τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, με κοστολογημένες προτάσεις, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια».

«Αυτό που κατέστη σαφές σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνησή του «μένει και θα μένει στο πλευρό» κάθε καρτέλ και μεσάζοντα. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική αλλαγή, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, θα δημιουργήσει θετικές προοπτικές στην οικονομία και την ανάπτυξη, θα προτάξει την υπόθεση της ειρήνης και της πραγματικής σταθερότητας, προς όφελος των πολλών», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

