ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Παπαδημητρίου: Aποτυχία της κυβέρνησης να εγγυηθεί αξιόπιστο κρατικό πόρισμα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για αποτυχία της κυβέρνησης να εγγυηθεί ένα αξιόπιστο πόρισμα κάνουν λόγο από το ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Έφυγε ο πρόεδρος που διορίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία από έναν οργανισμό που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, για τον οποίο ο Πρωθυπουργός πριν έναν μήνα στη Βουλή μου έλεγε "εσείς μιλάτε; Μα, εμείς θέλουμε διαφάνεια γιατί φτιάξαμε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης συζητώντας με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη στο πλαίσιο του 10ου Φόρουμ των Δελφών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν ότι το 2019 ψήφισαν την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για να γίνει ανεξάρτητη αρχή και οι ίδιοι δευτερογενώς, όχι μόνο δεν θεσμοθετήθησαν μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά μία αρχή με αυτά τα αποτελέσματα.

«Άρα, ποιος είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι η Νέα Δημοκρατία που, ακόμη και σε αυτά τα σοβαρά θέματα, μετά από μία τραγωδία, χειρίστηκε τα πάντα με όρους συγκάλυψης και επικοινωνιακής διαχείρισης» σημειώνουν και ρίχνουν ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία και το επιτελικό κράτος.

Στον απόηχο της παραίτησης του Αναπληρωτή Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ένα πρωτοφανές φιάσκο, μια αποτυχία της κυβέρνησης να εγγυηθεί ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο κρατικό πόρισμα», υπενθυμίζοντας ότι «ο λόγος που εμείς δεν είχαμε ψηφίσει το 2023 την ίδρυση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ήταν ότι, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία του 2016 ζητούσε να είναι ανεξάρτητη αρχή, η κυβέρνηση κατά παράβασή της την έκανε αυτόνομο φορέα του υπουργείου Μεταφορών. Ο κ. Σταϊκούρας διόρισε τον κ. Παπαδημητρίου, όχι η Βουλή» τόνισε στο ΣΚΑΙ 100,3 και την εκπομπή «Μία του Νότη, δύο του Χιώτη» με τους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε ως στόχο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσει ισάξια τη ΝΔ παρα την πίεση που δείχνουν για το κόμμα οι δημοσκοπήσεις.

“ Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός θα επιλέξει ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, ποιο κόμμα θέλει να έχει δύναμη και ποιο κόμμα κάνει ζημιά.Ο επόμενος στόχος είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ισάξια τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.” ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών.

Πάντως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκλεισε για μια ακόμα φορά την πόρτα των συνεργασιών και επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

«Στη χώρα μας δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών και δεν βοηθάει και το θεσμικό πλαίσιο. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες διαφορές και με τη μία πλευρά και με την άλλη πλευρά. Σήμερα υλοποιείται ένα σχέδιο το οποίο κλιμακώνει τις ανισότητες αποδομεί το κοινωνικό κράτος.Είμαστε στρατηγικά απέναντι.Σε θέματα θεσμικά έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της άλλης πλευράς όταν βλέπουμε μία συμπεριφορά που ουσιαστικά είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στους Δελφούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.