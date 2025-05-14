ΑΣΔΕΝ: Ο Μητσοτάκης στην τελετή ένταξης 2 δύο σύγχρονων drones V-BAT

Τις εγκαταστάσεις της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) επισκέφθηκαν την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να παραστούν στην τελετή ένταξης δύο υπερσύγχρονων συστημάτων drones V-Bat.

Πρόκειται για σύγχρονα drones καθέτου αποπροσγειώσεως (VTOL) τύπου V-BAT της αμερικανικής Shield AI, αξίας 30 εκατ. ευρώ περίπου. Τα συγκεκριμένα αναβαθμισμένα drones προορίζονται για την επιτήρηση των νησιών του Αιγαίου, Βόρειου και Νότιου.

Τα δύο αυτά συστήματα, δωρεά του κοινωφελούς ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», είναι ικανά να επιχειρούν σε κάθε ανάγλυφο, με διάρκεια πτήσης έως και 10 ώρες.

Είναι λειτουργικά σε περιβάλλον με αποκλεισμό GPS και επικοινωνιών, ενώ διαθέτουν υπέρυθρους αισθητήρες, γεγονός που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν πτήσεις επιτήρησης μέρα και νύχτα.



Τα νέα drones έχουν ακόμα σημαντικά αυξημένες δυνατότητες και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ευελιξίας, υψηλή αυτονομία και πολλαπλές επιλογές στον χειρισμό εν κινήσει. Μπορούν να επιχειρήσουν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε περιβάλλον παρεμβολών, με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Επιπλέον, το ΣμηΕΑ V-BAT είναι ιδιαίτερα εύχρηστο στην ανάπτυξη και την ανάκτησή του, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες και την ευχέρεια κινήσεων των χρηστών στο πεδίο.

Μετά την παρουσίαση των υπερσύγχρονων V-BAT, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη ομιλία: «Κύριε Υπουργέ, κ.κ. Αρχηγοί, κ. Θανάση και κ. Πάνο Λασκαρίδη, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, πρώτα και πάνω απ’ όλα, για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Θανάση Λασκαρίδη, για μία ακόμα σημαντική δωρεά την οποία υλοποιεί για την ενίσχυση των Ένοπλων Δυνάμεών μας.

Το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, έχει πολύ σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Μερικές φορές βλέπει κανείς αυτά τα βίντεο και αισθάνεται ότι είναι μία εικόνα από ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, πλην, όμως, αυτή είναι η πραγματική εικόνα του θεάτρου των επιχορηγήσεων σήμερα.

Μία τεράστια τεχνολογική πρόοδος έχει συντελεστεί, ειδικά στα ζητήματα της εναέριας επιτήρησης και του εντοπισμού στόχων, μία πρόοδος, προφανώς, η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορες και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Και τα δύο αυτά πρώτα συστήματα, τα οποία εντάσσονται σήμερα στο δυναμικό τους, αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις δυνατότητές μας. Μας επιτρέπουν να εξοικειωθούμε με την πιο προχωρημένη εκδοχή της τεχνολογίας η οποία υπάρχει. Μας επιτρέπουν να δοκιμάσουμε, γρήγορα στο πεδίο, συστήματα τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους.

Και ακριβώς, κ. Λασκαρίδη, αυτό είναι το πλεονέκτημα αυτών των δωρεών: ότι μπορούμε σχετικά γρήγορα να αποκτήσουμε τέτοια συστήματα, να τα δοκιμάσουμε στο πεδίο και να διαπιστώσουμε στη συνέχεια σε ποιο βαθμό θέλουμε να επενδύσουμε παραπάνω σε αυτά.

Και βέβαια, θέλω να κάνω και μία ξεχωριστή αναφορά και στον κ. Πάνο Λασκαρίδη, ο οποίος και αυτός έχει στηρίξει διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικά το Ελληνικό Ναυτικό.

Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε μία διαδικασία -τολμώ να πω- του πιο τολμηρού μετασχηματισμού ο οποίος έχει ποτέ δρομολογηθεί από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους. Για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή την τολμηρή “Ατζέντα 2030”, η οποία δεν αφορά μόνο την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, αλλά και μία διαφορετική νοοτροπία, μία διαφορετική αντίληψη για το πώς επιχειρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε θέατρα επιχειρήσεων τα οποία αλλάζουν δραστικά, τι σημαίνει να είναι απολύτως εξοικειωμένες με τη σύγχρονη τεχνολογία, πώς μπορούμε στην πράξη, δηλαδή, να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητές μας.

Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές με τον Υπουργό, ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, της εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η δουλειά η οποία γίνεται στο ΕΛΚΑΚ είναι πραγματικά εξαιρετική και καινοτόμα, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και με ένα οικοσύστημα νέων, νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας, στις οποίες εργάζονται ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά μυαλά.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς να μην μπορεί να αναπτύξει τη δική της εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και προφανώς, τώρα που συνολικά η Ευρώπη κινείται στο πλαίσιο των αυξημένων χρηματοδοτήσεων για την άμυνα, αλλά και των σημαντικών διακρατικών συνεργασιών, η Ελλάδα να μπορεί να έχει ένα τέτοιο αποτύπωμα στον χώρο της καινοτομίας, στην άμυνα συνολικά, μας δίνει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τέλος, επιτρέψτε μου να κλείσω από την καταληκτική, θα έλεγα, παρότρυνση του κ. Θανάση Λασκαρίδη. Η ιστορία των Ελλήνων ευεργετών είναι ταυτισμένη με τη στήριξη του ελληνικού κράτους, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το πιο τρανό παράδειγμα, ίσως, το εμβληματικό μας θωρηκτό, το “Αβέρωφ”: συγχρηματοδοτήθηκε -να μην το ξεχνάμε αυτό- από ιδιωτική δωρεά η οποία μας επέτρεψε να το αποκτήσουμε, στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή, όταν το διεκδικούσαν άλλες δυνάμεις.

Νομίζω ότι το παράδειγμα το οποίο δίνει η οικογένεια Λασκαρίδη θα πρέπει να είναι οδηγός για το πώς μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες, ειδικά και από το χώρο της ναυτιλίας, μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις με ποσά τα οποία να μην είναι ευκαταφρόνητα.

Διότι ακριβώς οι δωρεές αυτές έχουν τη δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας, μεγάλης ταχύτητας και αυτό προφανώς έχει πολύ μεγάλη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που πάντα θα αντιμετωπίζουν κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν κατεπειγόντως.

Εύχομαι, λοιπόν, κ. Λασκαρίδη αυτή η δωρεά σας, και αυτή η δωρεά σας, γιατί δεν είναι η μόνη -να σταθώ και εγώ ιδιαίτερα στο υπερσύγχρονο κτήριο ηλεκτρονικού πολέμου το οποία θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να εγκαινιάσουμε- να αποτελέσει έναν οδηγό για άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Η Ελλάδα χρειάζεται και σήμερα τους μεγάλους δωρητές και είμαι σίγουρος ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Το νέο ερευνητικό μας κέντρο, το ΕΛΚΑΚ, έχει ήδη προκηρύξει τέσσερα καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης μη επανδρωμένων και θα προκηρύξει άλλα δύο μέχρι το τέλος του χρόνου, εντάσσοντάς τα σε ένα νέο δόγμα και σε μια νέα συνολική προσέγγιση. Ό,τι βλέπετε, ό,τι θα δείτε, αποτελούν υποσυστήματα αυτής της ολιστικής προσέγγισης που λέγεται “Ασπίδα του Αχιλλέα”.

Αλλά είναι μεγάλη μας χαρά στις Ένοπλες Δυνάμεις να βλέπουμε ότι στην προσπάθεια γι’ αυτή την τεράστια μεταρρύθμιση -ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της νέας Ελλάδας-, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι μόνες.

Καταλήγω λέγοντας ότι είμαστε μία μικρή χώρα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε μία χώρα που δεν είναι ισχυρή. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα μικρών αλλά εξαιρετικά ισχυρών και εξαιρετικά επιτυχημένων χωρών. Νομίζω ότι με τη μεταρρύθμιση που επιτελείται είμαστε σε ένα καλό δρόμο».

Ο Θανάσης Λασκαρίδης ανέφερε: «Ο πρόσφατος πόλεμος, που συνεχίζεται ακόμα, στην Ουκρανία, έχει πάρα πολλά μαθήματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του παλαιού τύπου συμβατικών συγκρούσεων και ελπίζω, είμαι βέβαιος μάλλον, ότι και η κυβέρνησή μας, όπως και οι Ένοπλες Δυνάμεις, λαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών, τα αξιολογούν και θα κινηθούν με τον κατάλληλο τρόπο για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και της εθνικής μας κυριαρχίας.

Είναι προφανές ότι ο κόσμος αλλάζει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων αυτών και οι μεγάλες συγκεντρώσεις, είτε ατόμων είτε τανκς είτε πλοίων, που είναι ορατές από το διάστημα, δεν είναι πια τρόπος διαχείρισης πολεμικών κρίσεων. Η μικρή μου αυτή δωρεά ελπίζω να είναι έναυσμα και άλλοι συνάδελφοι να ενδιαφερθούν να βοηθήσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.