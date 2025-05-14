Με αφορμή τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Ουρουγουάης, Χοσέ Μουχίκα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε πως «αφήνει πίσω του μια μοναδική παρακαταθήκη ηθικής ακεραιότητας και αφοσίωσης στην κοινωνική δικαιοσύνη. Από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στη Λατινική Αμερική, απέκτησε παγκόσμιο σεβασμό από φίλους και αντιπάλους».

Ο Χοσέ Μουχίκα αφήνει πίσω του μια μοναδική παρακαταθήκη ηθικής ακεραιότητας και αφοσίωσης στην κοινωνική δικαιοσύνη. Από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στη Λατινική Αμερική, απέκτησε παγκόσμιο σεβασμό από φίλους και αντιπάλους.



Αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης στον… pic.twitter.com/VwJ63fe14R May 14, 2025

Ο κ. Ανδρουλάκης εκθείασε τις πολιτικές τού αποβιώσαντος και το αποτύπωμα που άφησαν στην πορεία της χώρας του. Όπως σημείωσε, «αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, πιστός πάντα στα ιδανικά της ισότητας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επί ημερών του υλοποιήθηκε ένα ριζοσπαστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, που μεταμόρφωσε τη χώρα του προς το καλύτερο. Προωθήθηκαν προγράμματα κοινωνικής στέγασης, εφαρμόστηκε ένα πιο προοδευτικό φορολογικό σύστημα, επεκτάθηκε η πρωτοβάθμια υγεία και το κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά, ενώ η Ουρουγουάη πέτυχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μείωσε το εξωτερικό χρέος».

«Adiós Pepe. Σε μια εποχή "πολιτικής μελαγχολίας", η ταπεινότητα και η πολιτική σου παρακαταθήκη θα αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας για κάθε προοδευτικό άνθρωπο που αγωνίζεται για έναν πιο δίκαιο κόσμο», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

