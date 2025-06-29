«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε ένα σκάνδαλο με κάλυψη», επεσήμανε στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του εμφάνισης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιπλέον έκανε αναφορά στους αποκαλυπτικούς διαλόγους της δικογραφίας ανάμεσα σε υπηρεσιακά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπήρχε ένας μηχανισμός που ενημέρωνε κάποιους -που δεν είχαν τα κριτήρια- να δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν εκτάσεις και να πάρουν επιδοτήσεις διασπαθίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους σε βάρος άλλων. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -που η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν άφηνε να μπει μέσα, αδιανόητα πράγματα- δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Τα μάθαμε γιατί υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όχι γιατί τάχα πήρε κάποια πρωτοβουλία η κυβέρνηση» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για εικόνα παρακμής της κυβέρνησης και τόνισε πως «η μόνη λύση για να φύγει η χώρα από αυτήν την εικόνα παρακμής για την οποία είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όντας ένας αναξιόπιστος Πρωθυπουργός που δηλώνει είτε ανίκανος να ελέγξει υπουργούς και στελέχη είτε ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει, είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Πρώτα, όμως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν όλες απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει παραγραφή. Εδώ, δεν έχει ακόμη παραπεμφθεί ο κ. Καραμανλής. Είναι εν εξελίξει η προανακριτική επιτροπή. Επίσης, όπως ξέρετε, θα παραγραφούν ευθύνες πολιτικών προσώπων για υπουργικές πράξεις που η θητεία τους έληξε πριν το 2023».

Και σημείωσε με έμφαση: «Η πολιτική αλλαγή γίνεται με εκλογές, δεν γίνεται με κατάληψη στα θερινά ανάκτορα, όμως πρώτα θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση ότι δεν θα παραγραφούν αδικήματα».

Ως προς τις επικείμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχουμε βρει επαρκή επιβαρυντικά στοιχεία για να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Θα έρθουμε με το πιο πρόσφορο εργαλείο για τον έλεγχο, που ο ρόλος μας επιτάσσει».

«Μέσα από την ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ένα καθεστώς ευνοιοκρατίας που δημιουργήθηκε μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά αντί να τα θεραπεύσει, η Νέα Δημοκρατία τα γιγάντωσε. Επιπλέον διαψεύδεται το αφήγημα ότι θα κυβερνούσε με επάρκεια και αριστεία. Βλέπουμε ακριβώς το ανάποδο: σήψη, εξουσιαστική αλαζονεία και διαφθορά.

Υπάρχει μια προσπάθεια να θολώσουν οι ευθύνες. Με τις παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης επιχειρούν να δημιουργήσουν μια “υγειονομική ζώνη” γύρω από τον Πρωθυπουργό για να τον προστατεύσουν. Ο Πρωθυπουργός πάλι “δεν ήξερε τίποτα” αλλά εμφανίζεται με θράσος ως ο πολιτικός που δήθεν “λύνει” τον γόρδιο δεσμό. Ένας Πρωθυπουργός ο οποίος σε μια σειρά από σκάνδαλα ποτέ δεν ξέρει τι κάνουν οι υπουργοί του και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, είναι ένας καλός Πρωθυπουργός.

Υπάρχει ατόφια πολιτική ευθύνη στον Πρωθυπουργό και μάλιστα για ένα ακόμη ζήτημα: είναι σαν να μην πήραμε κανένα μάθημα μετά την οικονομική κρίση, γιατί επί Νέας Δημοκρατίας παλινορθώθηκε ένα καθεστώς κακοδιαχείρισης όμοιο με αυτό της προηγούμενης κυβέρνησης επί Κ. Καραμανλή που το 2009 έφερε τη χώρα στη χρεοκοπία», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Πηγή: skai.gr

