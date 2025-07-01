Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στις 20.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Daron Acemoglu, καθηγητή Οικονομικών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT), στο πλαίσιο της 29ης Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.

Πηγή: skai.gr

