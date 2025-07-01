«Από σήμερα υπουργοί της κυβέρνησης διορθώνουν τη "γραμμή", προφανώς γιατί η ομολογία αποτυχίας δε θα συνάδει με εξεταστικές επιτροπές - "πλυντήριο" των ποινικών ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, που μεθοδεύουν», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του με τίτλο «Η υποκριτική παράσταση "αποτύχαμε" έλαβε τέλος».

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «ο λαλίστατος υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντί να ρωτήσει τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτά αν είχε καταλάβει τίποτα… το ΠΑΣΟΚ, που επί μια πενταετία θέτει το θέμα στη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο. Και ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης πετάει τη μπάλα στην κερκίδα δηλώνοντας ότι πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Το ΠΑΣΟΚ τού «υπενθυμίζει» ότι «μισό δισεκατομμύριο πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 78% των προστίμων που καταλογίστηκαν συνολικά στην ΕΕ, συνέβη μόνο επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς… σας έπιασε στα πράσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

