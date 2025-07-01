Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Τρία ερωτήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία, όπως είπε, «διασύρει την Ελλάδα πανευρωπαϊκά και θα κοστίσει στον ελληνικό λαό περίπου 1 δισ. ευρώ».

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε συνεχιζόμενες ανυπόστατες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ανυπόστατες διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τον συμψηφισμό».

«Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο, που αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο που διασύρει τη χώρα μας πανευρωπαϊκά και που θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας τρία ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό.

Από πότε γνωρίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν το απέτρεψε με αποτέλεσμα να επιβληθεί ένα τεράστιο πρόστιμο;

Γιατί παρείχε πολιτική κάλυψη στο κομματικό κύκλωμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πρωταγωνιστήσει στη διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων;

Συνεχίζοντας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «δεν μπορεί να πει ότι ξαφνιάστηκε με το κείμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον είχε ενημερώσει από το 2020 με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χτυπώντας του το καμπανάκι του κινδύνου αλλά και προσωπικά με τοποθετήσεις μου το 2023, το 2024 και το 2025 –ακόμη και με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό-».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο, που πλήττει τη χώρα μας» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

