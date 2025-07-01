Μετά την αποχώρηση του Νίκου Καρανίκα από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στ. Κασσελάκη, ο Ευάγγελος Αντώναρος προανήγγειλε και αυτός την έξοδό του, κατηγορώντας ευθέως τον πρόεδρο του κόμματος για «κουκούλωμα» και «δημοκρατικό έλλειμμα»

Σε ανάρτησή του στα social media μιλά για «τηλεφωνήματα και μηνύματα όλο το βράδυ από μέλη του Κινήματος ΔΗΘΕΝ Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας πως «εννιά στους δέκα θέλουν να φύγουν».

«Δεν είμαι από αυτούς που δίνουν οδηγίες προς ναυτιλλομένους», σημειώνει, αλλά τονίζει ότι «οι εξελίξεις είναι προσβλητικές για τους πολλούς».

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του κ. Αντώναρου:

Βραδινά τηλεφωνήματα. Πρωινές κλήσεις. Μηνύματα όλο το βράδυ. Τα περισσότερα από μέλη του Κινήματος ΔΗΘΕΝ Δημοκρατίας που με ρωτούν τι να κάνουν. Εννιά στους δέκα θέλουν να φύγουν.

Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δίνουν οδηγίες προς ναυτιλλομένους. Τους καταλαβαίνω όμως γιατί οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι προσβλητικές για τους πολλούς. Με ευθύνη βέβαια του

Είναι κι κάποιοι που δήθεν αφελώς με παιρνουν να ρωτήσουν τι έγινε και μετά ξεφουρνιζουν το παραμύθι. "Υπομονή λίγες μέρες ακόμη. Θα υπάρξουν εξελίξεις και αλλαγές. Θα δεις."

Δεν τους πιστεύω. Γιατί η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο γελοία αν ο Κασσελακης αλλάξει τη στάση/θέση του για τρίτη φορά σε μια εβδομάδα.

Όσοι λοιπόν έχουν βγει στη γύρα για να αλλάξουν τα μυαλά των αηδιασμενων μελών και φίλων αυτής της προσπάθειας ας βάλουν κάτι καλά στο μυαλό τους: Ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Έβλεπε και βλέπει. Κάνει υπομονή. Και παίρνει αποφάσεις.

Ακούμπησε σε αυτό το Κίνημα γιατί πίστεψέ αυτό που είπε ο Κασσελακης: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ. Κι όμως όταν ήρθε η ώρα της κρίσης που τον αφορούσε έκανε ακριβώς αυτό που καταδίκαζε: ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ. Με επιστολή του τύπου "αποφασίζομεν και διατασσομεν', με δήθεν ομόφωνη απόφαση του ΕΣ, με προσωπικά μηνύματα, με αδιανόητες για την εποχή μας απαγορεύσεις.

Πολύ ευαίσθητος ο...Πρόεδρος. Με δημοκρατικό έλλειμμα βρήκε ξαφνικά τις περίεργες ψηφοφορίες και τις ομαδικές εγγραφές δήθεν μελών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας άψογες.

Δεν ξέρω αν το σφιχταγκαλιασμα με την φράξια της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ των Κατακου και Νικηφόρου στους οποίους έχει παραδώσει τα πάντα τον αλλοτρίωσε τόσο πολύ. Η αν είναι ίδιον του χαρακτήρα του. Σε τελευταία ανάλυση, για μένα, ελάχιστη σημασία έχει.

Ο κ. Αντώναρος επανήλθε λίγο αργότερα με νεότερη ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

«Μαθαίνω από πρώτο χέρι: Τηλεφωνούν "από το γραφείο του Προέδρου" ( για την ώρα δεν αποκαλύπτω περισσότερες λεπτομέρειες) σε μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και τους λένε να αναλάβουν πρωτοβουλία για σύγκληση του.

Περίεργα πράγματα: Αν ο Πρόεδρος που μόλις την Κυριακή με την ανακοίνωση του είχε πει ότι tα θέματα θα τα διαχειρισθεί το Εκτελεστικό γιατί δεν συγκαλεί αυτό το Εθνικό -- αν είναι αυτό που θέλει. Άλλωστε ο Πρόεδρος μπορεί να το συγκαλέσει εντός 5 ημερών, ένα τέταρτο των μελών εντός 15. Aν κι όλη αυτή η κυβιστηση - κωλοτουμπ στην καθομιλουμένη -- δεν βγάζει νόημα.

Βιαζεται δεν βιάζεται; Τι περίεργες κινήσεις είναι όλο αυτές; Ξανασκέφτηκε όλα όσα έκανε και θέλει να.κανει πιαω χωρίς να ρίξει τα μούτρα του; Ας σταματήσει να.μετακυλιει τις ευθύνες σε άλλους. Ο ίδιος έφερε, εγκατέστησε κι έκανε παντοδύναμη τη φραξια της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ και τις παραφυάδες της.

Αν θέλει ο ιδιος θα τους απομακρύνει. Ολους και οριστικά.

Όλα τα άλλα μεσοβεζικα μαστορεματα. Με έλλειψη αίσθησης για το timing.»

