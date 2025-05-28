ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός, που επί ημερών του έγινε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φορά τον μανδύα του «αδιάφθορου»

«Ο Πρωθυπουργός, που επί ημερών του έγινε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φορά τον μανδύα του “αδιάφθορου” και αποσιωπά τις ευθύνες των υπουργών του» ανέφερε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα, δήλωσε:

Γεμάτος αλαζονεία ο Πρωθυπουργός, που επί ημερών του καταγράφηκε ένα κολοσσιαίων διαστάσεων σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φορά τον μανδύα του “αδιάφθορου” για να αποκαταστήσει … τη διαφάνεια.

Την εκκίνηση των παρατυπιών το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και τη γιγάντωση των παράνομων ενισχύσεων και των παράνομων δικαιούχων την περίοδο 2019-2022… τη βαπτίζει “διαχρονικές ευθύνες”.

Ο κ. Μητσοτάκης πριν εμφανιστεί ως “Ζορό” κατά της διαφθοράς, οφείλει να λογοδοτήσει για τις ευθύνες της κυβέρνησής του:

Έχουν ευθύνες οι υπουργοί του για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σε ποιες ενέργειες προχώρησε το 2020 ο τότε υπουργός, Μ. Βορίδης, όταν πληροφορήθηκε ότι ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας είχε παγώσει 3.500 ύποπτα ΑΦΜ και είχε διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους με τις καταγγελίες στις δικαστικές αρχές;

Γιατί ο έτερος υπουργός Λ. Αυγενάκης έκρυβε κάτω από το χαλί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ αναδείκνυε το μείζον αυτό θέμα και εξέδιδε οργισμένες ανακοινώσεις για δήθεν εμμονή;

Υπήρχε πολιτική κάλυψη σε έναν μηχανισμό που νεμόταν παράνομα τις επιδοτήσεις;



Απαντήσεις τώρα! Οι ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αποσιωπηθούν.

