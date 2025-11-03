«Το επερχόμενο συνέδριο είναι η μεγάλη ευκαιρία πριν από τις εκλογές να αναταχθεί ουσιαστικά η πορεία του κόμματος. Το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά Ιδρυτικού Συνεδρίου. Να χαράξει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ του 2025 — ενός κόμματος που πάνω απ' όλα βάζει τη χώρα», υπογράμμισε η Αννα Διαμαντοπούλου, στην τοποθέτησή της στη συνεδρίση της Πολιτικής Γραμμετίας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος πρόσθεσε ότι η επιτυχής πορεία του από εδώ και πέρα προς το συνέδριο προϋποθέτει τακτικές με ημερομηνίες, με συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, με ατζέντα και συγκεκριμένο χρόνο.

Με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανατοποθετήσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να συνδυάσει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους. Αυτή πρέπει να είναι η βάση μας πάνω στην οποία θα στηθεί το αφήγημα του συνεδρίου».

Κατέστησε σαφές πώς «δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα», όπως είπε.

Επισήμανε ότι «η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο.

Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τις σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι "αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν". Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού».

Η 'Αννα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλήσει για το κόμμα του 2025, για το κόμμα του 21ου αιώνα ενω πρότεινε να οργανωθούν θεματικές ολομέλειες με ουσία:

• για τον αγροτικό τομέα και την παραγωγή,

• για την οικονομία και τη φορολογία,

• για το κοινωνικό κράτος και την εργασία,

• για την πράσινη ανάπτυξη και τη νέα γενιά.

«Όσον αφορά στα ζητήματα της επικαιρότητας είναι σημαντικό ότι υπάρχει ομοφωνία σε ότι αφορά την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, την ανάγκη να συνομιλεί και να συνεργάζεται με κόμματα, φορείς, κοινωνικές ομάδες, αλλά ο στόχος μας είναι σαφής για τα εκλογές και την αυτόνομη κάθοδο μας», κατέληξε η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.