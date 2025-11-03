Στη διάθεση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Άκης Σκέρτσος: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεσή του να παραστεί στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον κληθεί, εξέφρασε ο Άκης Σκέρτσος με φόντο πρόσφατες δηλώσεις του για την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας πως οι γνώσεις του επί του θέματος είναι γενικές λόγω μη αρμοδιότητας.

«Κρούετε ανοικτές θύρες, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», τόνισε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για παρανόηση των δηλώσεών του που σκοπίμως αναπαράγονται και ανακυκλώνονται. «Προφανώς και είμαι στην διάθεση της εξεταστικής εφόσον κρίνει ότι πρέπει να καταθέσω. Ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες. Αυτό είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα» πρόσθεσε ο ίδιος κατηγορώντας την Πλεύση Ελευθερίας πως εμφανίζεται ως «εθνικός εισαγγελέας» που έχει καταλήξει ήδη σε καταδικαστική απόφαση για «καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση».

«Μην μας λέτε ότι δικάζουμε! Να έρθετε στην εξεταστική και εσείς και ο πρωθυπουργός» υποστήριξε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, επιμένοντας πως οι δηλώσεις του υπουργού, συνιστούν παραδοχή ότι ο κυβέρνηση γνώριζε για το σκάνδαλο από το 2019. «Εδώ μιλάμε για ένα διαχρονικό διοικητικό και επιχειρησιακό πρόβλημα του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων», ανταπάντησε ο κ. Σκέρτσος, καλώντας την αντιπολίτευση να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που είναι εδώ προκειμένου να δώσει λύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.