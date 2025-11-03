Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες συζήτησαν την τεράστια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στον Ελληνισμό της Αυστραλίας, καθώς και την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.