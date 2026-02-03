Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη δική του αφετηρία, με τις δικές του θέσεις και προτάσεις, διαμηνύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τονίζουν, μάλιστα, ότι η αναθεώρηση πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή.

«Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερ-πλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος» σημείωσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής από το περιστύλιο της Βουλής.

Φαίνεται ότι ο τρόπος αναθεώρησης του άρθρου 86, η άρση μονιμότητας στο δημόσιο αλλά και το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας θα αποτελέσουν πεδία σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκκίνησε ήδη από πέρυσι τον χειμώνα τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το θέμα του άρθρου 86, ενώ έκανε λόγο για αυτο-αναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του πρωθυπουργού, ιδίως για το άρθρο 86.

«Το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη - Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν, και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο, για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοι του. Άρα, το άρθρο 86 ο πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία του θα το αλλάξει» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι στην παρούσα συγκυρία έχουμε καταστρατήγηση σειράς διατάξεων του Συντάγματος, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα, την αξιοπιστία των θεσμών και ιδίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο και σημειώνουν ότι στόχος της πράσινης παράταξης είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών.

Πηγή: skai.gr

