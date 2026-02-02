Βουλή: Ο οδικός άξονας της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι ψηφοφορίες και οι συναινέσεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγματος και κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να υποβάλουν προτάσεις έως το τέλος Μαρτίου.

Οι προτάσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των διατάξεων που θα τεθούν υπό αναθεώρηση και για τη σύνταξη της αιτιολογικής έκθεσης, ενόψει της έναρξης των εργασιών της Επιτροπής Αναθεώρησης τον Απρίλιο.

Κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης και μεμονωμένοι βουλευτές μπορούν επίσης να καταθέσουν προτάσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα υποστηρίζονται από τουλάχιστον 50 βουλευτές για να εισαχθούν στη διαδικασία.

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ως μία κατεξοχήν άσκηση συναίνεσης χαρακτηρίζεται από πολλούς η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στη Βουλή, μετά και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το πρωί, καλώντας τους βουλευτές της πλειοψηφίας να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους σε μία εκ των σημαντικότερων θεσμικών διεργασιών.

Η διαδικασία εκκινεί και επίσημα με την κατάθεση πρότασης με τουλάχιστον 50 υπογραφές βουλευτών, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει ποια άρθρα θέτει προς αναθεώρηση καθώς και την ανάλογη αιτιολογική έκθεση. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα στείλει πρόσκληση στις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να ορίσουν τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Αναθεώρησης, με πρώτο βήμα εκείνο της συγκρότησης διακομματικού προεδρείου.

Η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής θα αποφασιστεί κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια. Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ από την αξιωματική αντιπολίτευση επικρατέστερος εμφανίζεται ο Παναγιώτης Δουδωνής και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή θα πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα της δοθεί να υποβάλλει την εισήγησή της στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, προκειμένου να διεξαχθούν οι δύο ονομαστικές ψηφοφορίες - που προβλέπονται από το άρθρο 110 – μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται τουλάχιστον ένας μήνας. Από τη στιγμή που η προτείνουσα Βουλή προχωρήσει στην έγκρισή των άρθρων που τίθενται προς αναθεώρηση, το επόμενο βήμα ανήκει στον Πρόεδρο της νέας Βουλής (Αναθεωρητικής), που θα προκύψει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Πρόεδρος της Βουλής προχωρά στην σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης που αναλαμβάνει πλέον την επεξεργασία των αναθεωρητέων άρθρων.

Το «κομβικό» σημείο των πλειοψηφιών

Αδιαμφισβήτητα, το κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας είναι εκείνο των πλειοψηφιών που θα συγκεντρωθούν. Στην πρώτη φάση – εκείνη της προτείνουσας Βουλής – διεξάγονται 2 ονομαστικές ψηφοφορίες. Οι διατάξεις που θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, αρκεί στην επόμενη Βουλή (αναθεωρητική) να συγκεντρώσουν απλή πλειοψηφία 151 ψήφων. Αντιστρόφως, αν στην προτείνουσα Βουλή ένα άρθρο συγκεντρώσει απλή πλειοψηφία (151), τότε θα πρέπει να λάβει 180 ψήφους στη δεύτερη φάση.

Σημειώνεται ότι στην φάση της προτείνουσας Βουλής, τα άρθρα που στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσουν 151 ψήφους, δεν προκρίνονται στην δεύτερη. Επιπλέον, αν ένα άρθρο λάβει πάνω από 151 ψήφους και στις δύο ψηφοφορίες της προτείνουσας, τότε λαμβάνεται ως «έγκυρο» το χαμηλότερο από τα δύο αποτελέσματα.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώνεται στη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, με τις αναθεωρούμενες διατάξεις να τίθενται σε μία και μόνη ονομαστική ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

